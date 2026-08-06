CHP'den 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: İmzamız açık çek değil

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, "CHP olarak çerçeve yasaya attığımız imza, hiçbir hükmü tartışmadan kabul edeceğimiz anlamına gelmemektedir. İmzamız açık bir çek değil, devlet ciddiyetiyle üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kılıç, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında TBMM Başkanlığına sunulan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne imza attıklarını hatırlattı ve böylelikle partisinin tutarlı bir biçimde davrandığını ekledi. Kılıç, "CHP olarak çerçeve yasaya attığımız imza, hiçbir hükmü tartışmadan kabul edeceğimiz anlamına gelmemektedir. İmzamız açık bir çek değil, devlet ciddiyetiyle üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Adalet Komisyonu'nda görev yapan arkadaşlarımız ile milletvekillerimiz partimizin tutum belgesi doğrultusunda; kanunilik ve belirlilik ilkesini, mağdur haklarını, kişisel ceza sorumluluğunu, Meclis'in denetim yetkisini, hukukun üstünlüğünü ve demokratik siyasetin güçlendirilmesini kararlılıkla savunacaklardır. Gerekli gördüğümüz değişiklikleri gerek Adalet Komisyonu'nda gerekse de Genel Kurul'da açıkça dile getireceğiz. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun şehit ailelerini, gazileri, Diyarbakır Anneleri'ni, Barış Anneleri'ni, Cumartesi Anneleri'ni dinlemesi bize çok önemli bir gerçeği de göstermektedir; acılar farklı olabilir fakat huzur, adalet ve bir daha aynı kayıpların yaşanmaması talebi ortaktır. Bu ortak talep siyasete düşen görevin acıları yarıştırmak değil, hiçbir aileye aynı acının bir daha yaşatılmayacağı bir hukuk ve barış düzenini kurmaktır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN TARAFIYIZ'

Annelerin gözyaşı dökmesinin etnik kimliği ile bağlantılı olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Kılıç, "Biz iktidarın siyasi hesaplarının değil, Türkiye'nin geleceğinin tarafıyız. Terörün sona ermesi ve üniter devlet yapımızın korunması, CHP'nin kırmızı çizgisidir. Meclis merkezli süreç; hukuk devleti, eşit yurttaşlık, demokratik siyaset, bağımsız dış politika ve bölgesel barış temel hedeflerimizdir. Bu ülkeyi kuran parti olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ama gözümüzü kapatmıyoruz. Aklımızla, vicdanımızla ve hukukla hareket ediyoruz. Yeter ki bir kişi daha ölmesin, hiçbir anne evladının ardından ağıt yakmasın, Türkiye kendi sorunlarını başkalarının planlarıyla değil, milletinin iradesi ve Meclis'inin hukukuyla çözsün. Bu duygularla aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimizi şükranlarımızı sunuyorum. Onların emaneti daha güçlü, huzurlu ve demokratik Türkiye'dir. CHP olarak da bu emanete sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı