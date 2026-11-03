CHP'li Gürer, en düşük emekli aylığına yönelik talepte bulundu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Mevcut koşullarda emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmadan, asgari ücret açlık sınırının altından çıkarılmadan ve bayram ikramiyeleri de asgari ücret tutarına erdirilmeden emeklinin en düşük maaşıyla ilgili bir düzenleme yapılmış olmayacak." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyonda yaptığı sunumu değerlendiren Gürer, "Özellikle taşeronda kalanların kadro beklentileriyle ilgili bir tek cümle kurmadı. Emeklilikte kademeyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Staj ve çırakların işe başladığı gün emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlaması konusuna değinmedi. Esnafların 9 bin prim gününün 7 bin 200 güne düşürülmesi yönündeki beklentileriyle ilgili de yine bir açıklamada bulunmadı." sözlerini sarf etti.

Emeklilerin ekonomik anlamda sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Gürer, "Mevcut koşullarda emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılmadan, asgari ücret açlık sınırının altından çıkarılmadan ve bayram ikramiyeleri de asgari ücret tutarına erdirilmeden emeklinin en düşük maaşıyla ilgili bir düzenleme yapılmış olmayacak. Ayrıca tüm emekliler için seyyanen zam yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA