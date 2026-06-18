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CHP'li Emre, partisinin olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini söyledi

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CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 833 delegenin imzasını Genel Merkez'e tebliğ ettiklerini belirterek, yönetimin olağanüstü kurultay kararı alması gerektiğini söyledi. Ayrıca kadın kolları başkanının görevden alınmasını eleştirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, olağanüstü kurultay talep eden 833 delegenin imzasını dün CHP Genel Merkezi'ne tebliğ ettiklerini anımsatarak, "Bu doğrultuda yönetimin yapması gereken, imzaları kontrol edip geçerliliğini tespit ettikten sonra Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapmak ve olağanüstü kurultay kararı almak." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında yaptıkları toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı, Özel'in cuma ve cumartesi günleri gerçekleştireceği programlar hakkında bilgi verdi.

İstinafın CHP 38. Olağan Kurultayı'na yönelik kararına değinen Emre, kararın iptali için tüm yasal yolları eksiksiz şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Olağanüstü kurultay kararı alınması için 833 delegenin imzasını dün CHP Genel Merkezi'ne tebliğ ettiklerini anımsatan Emre, "Bu doğrultuda yönetimin yapması gereken, imzaları kontrol edip geçerliliğini tespit ettikten sonra Çankaya İlçe Seçim Kuruluna başvuru yapmak ve olağanüstü kurultay kararı almak." diye konuştu.

Emre, "kararın tedbirli olarak verilmesinin olağanüstü kurultay yapılmasına engel teşkil ettiğine" dair söylemlere değinerek, bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dün gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısındaki görevden alma kararlarını değerlendiren Emre, "Burada başarı cezalandırılmak istenmektedir. Burada, iktidara giderken CHP'nin kolunun kanadının kırılmak istendiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin en çalışkan ve fedakar yapısının kadın kolları olduğunu, Kadın Kolları Genel Başkanını partinin kadın üyelerinin seçtiğini anlatan Emre, "Oturup da 70 yaş üstü erkeklerin görevden alıp başka birini görevlendirmesinin ne gibi vicdani, ahlaki, hukuki tarafı vardır?" sorusunu yöneltti.

"Böyle yanlış bir kararı umarım vermezler"

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek hafta partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağına dair açıklamasını anımsatması üzerine Emre, bu açıklamanın "son derece sorumsuz olduğunu" savundu. Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi partilerin parti hukuku vardır, bir de bu parlamentonun kendi geleneği ve hukuku vardır. Bu parlamento hukukunda sizin bir grup toplantısında söz sahibi olabilmeniz için o grubun milletvekili sayısı itibarıyla çoğunluğunun sizi kabul etmesi lazım. Bakın sadece toplantı yeter sayısı 46'dır. Yani gelip 46 milletvekiline başkanlık yapabilmeniz lazım. Sizin böyle bir sayınız yok, 18 isim var."

Bu doğrultuda verilecek bir kararın partilileri karşı karşıya getirebileceğini söyleyen Emre, "Böyle yanlış bir kararı umarım vermezler." ifadesini kullandı.

CHP'li Emre, "2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında CHP Genel Merkezi'nden bazı TV kanallarına, gazetelere ve hesaplara 755 milyon lira ödeme yapıldığına" yönelik iddiaların sorulması üzerine, siyasi partilerin harcamalarının denetime tabi olduğuna işaret etti.

"Gazetecilere para veriliyor" şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışıldığını savunan Emre, "Bunu söyleyene şunu soruyorum: hangi gazeteci, trol kim? İsim versin." diye konuştu.

Emre, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'nun sorulması üzerine, "iktidarın söyledikleri ile yaptıkları arasında uçurum olduğunu" öne sürdü. Gelişmeyi "üzüntü verici" olarak nitelendiren Emre, "Keşke Türkiye dışarıdan böyle görünmüyor olsa, bunlar yazılmasa." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı
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