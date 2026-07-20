CHP'den yeni partinin kuruluş tarihine jet yalanlama

CHP'ye ilişkin mutlak butlan kararının ardından yeni yol haritasını hazırlayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, kurulacak partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verileceği iddia edilmişti. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, bu iddiayı yalanlayarak, "Önümüzde yeni parti konusunda sizlerle paylaşacağımız bir tarih bugün için söz konusu değildir" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, partisinin 38'inci Olağan Kurultay'ına dair verilen 'mutlak butlan' kararına ilişkin dosyanın adli tatilden 1 gün önce Yargıtay'a sevk edildiğini hatırlattı ve dava sürecini sonuna kadar takip edeceklerini ekledi.

YENİ PARTİNİN KURULUŞ TARİHİ İDDİALARINA YANIT

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, yeni parti iddiaları ile ilgili, "Yeni parti süreci ile ilgili herkes, özellikle yandaş medyada ve yandaş troller bilerek, isteyerek, kasten yalanlar üretiyor ve o yalanları bir gün tartışıyorlar. Onun yalan olduğu anlaşılıyor ama o yalan da o gün tartışılmış oluyor. Bizden duymadığınız hiçbir şey gerçek değildir, konuşmaya yetkili olanlar bellidir. Sayın Genel Başkanımız yarın olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplatışında da elbette ki süreçle ilgili değerlendirmelerini yapacaktır. Ancak önümüzde yeni parti konusunda sizlerle paylaşacağımız bir tarih, bugün için söz konusu değildir" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE CHP'NİN POZİSYONU NE?

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında partisinin pozisyonunu değerlendiren Emir, "Bizim pozisyonumuzu netleştirmemiz için çerçeve yasanın içeriğinin netleşmesi gerekir. Çerçeve yasanın içeriğini bırakın, sahibinin kim olduğu dahi belli değildir. Dolayısıyla kimin getirdiği, kimin hazırladığı, kimin kime verdiği, kimin kimle ne görüşeceği belli olmayan bir çerçeve yasa ile ilgili yorum yapmamız akıl dışıdır, olanaklı değildir. Ancak bizim pozisyonumuz ilk günkü gibidir. Biz CHP olarak, o gün geldiğinde o günün koşullarındaki kimliğimizle ama bizler olarak Türkiye'de terörün kalıcı bir biçimde bitmesi, demokrasi, hukuk devleti için komisyona başlarken ne söylediysek hala aynısını söylüyoruz. Tarihin doğru tarafında durmayı öncelikli hale getiriyoruz ama komisyon raporu yazarken, 'Herkesi oturtalım, şeffaf olalım, açık olalım, herkesi bu işin paydaşı yapalım' diyen anlayışın bugün kiminle nasıl bir içerik hazırladığını bilmediğimiz ve neler getireceğini öngöremediğimiz bir süreci bizlere dayatması en azından usul açısından doğru değildir. Umarım bu usul eksiklikleri tamamlanır. Bu saate kadar Sayın Meclis Başkanının Sayın Genel Başkanımızdan bir randevu talebi olmamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı