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CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Yeni Parti’ye geçti

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Yeni Parti’ye geçti
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EDİRNE Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in başkanlığındaki Yeni Parti'ye geçti.

EDİRNE Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in başkanlığındaki Yeni Parti'ye geçti.

Edirne Belediye Başkanı Gencan, bugün aralarında Edirne eski il yöneticileri ve milletvekillerinin de bulunduğu grupla, CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen basın açıklaması ile partililere seslenen Gencan, "Son zamanlarda bana en çok sorulan soru hep aynıydı; 'Ne yapacaksınız?' Bugün artık bu sorunun cevabı herkes için net. Kolay bir karar değildi. Çünkü bazı kararları verirken yalnızca bugünü düşünemiyorsunuz. Yarın dönüp baktığınızda arkasında durabileceğiniz bir karar vermeniz gerekiyor. Ben de kendime sadece bir soru sordum; bu şehir için, bu ülke için doğru olan neydi? ve vicdanımın gösterdiği yer neresiyse, orada durmaya karar verdim. Bu nedenle sayın Özgür Özel'in öncülüğünde ortaya konulan değişim iradesinin bugün Yeni Parti çatısı altında, Türkiye'nin geleceğine güçlü bir katkı sunacağına inanıyor ve bu yürüyüşün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu yürüyüş, kimseye karşı verilmiş bir mücadele değildir. Bu yürüyüş, Türkiye'nin yarınlarına duyduğumuz sorumluluğun adıdır" dedi. Gencan ve beraberindeki heyet daha sonra Yeni Parti İl Başkanlığı'na yürüyüş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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