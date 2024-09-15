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CHP'li Bilal Bilici, parti değişikliği sürecini anlattı: Babam kararımı televizyondan öğrendi

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Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Bilal Bilici, Haberler.com stüdyosunda İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini anlattı. Bilici, kararlarını kendisinin verdiğini ve bu durumu ailesinin televizyondan öğrendiğini belirtti. Parti değişikliğine gelen tepkilerin olumlu olduğunu, CHP teşkilatlarının ve örgüt üyelerinin kendisini kucakladığını ifade etti. Bilici, halkın muhalefet kanadında siyaset yapmasını istediğini ve bu duruma kulak verdiğinde olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Bilal Bilici Haberler.com stüdyosunda sunucu Emirhan Dursun'un konuğu oldu. Bilici, İYİ Parti'den CHP'ye geçiş sürecini şu sözlerle anlattı:

"KARARLARIMI KENDİM VERİYORUM"

"Nasihatlara önem veririm ancak sonuçta kararlarımı kendim veriyorum. Kararım CHP'ye katılma yönünde oldu. Babam bunu televizyondan öğrendi. Aile büyüklerimiz aradı, annem aradı. O an televizyon izliyorlarmış. Onlar için de sürpriz oldu."

"TEPKİLERİN HEPSİ OLUMLU OLDU"

"Bana gelen tepkilerin hepsi olumlu oldu. CHP'nin teşkilatları olsun, örgüt üyeleri olsun beni kucakladılar. Zaten ben halkla iç içe olan bir siyasetçiyim. Vatandaşla yaptığım istişareler sonucunda bunu uygun gördüm. Halk bizim muhalefet kanadında siyaset yapmamızı istedi. Buna kulak verince zaten çok olumlu tepkiler aldım."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

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