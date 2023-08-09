CHP'li Belediyeler Orman Yangınlarına Karşı Çalışmalarını Artırıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte yaz aylarında orman yangınlarının artık kronikleşen bir sorun olduğuna dikkat çekti. Akın, belediyelerin personel ve araç sayılarını artırarak vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte yaz aylarında orman yangınlarının artık kronikleşen bir sorun olduğuna dikkat çekti. Akın, "Milli servetimiz ormanları korumak hepimizin görevi. Bu kapsamda başta kıyı bölgelerindeki belediyelerimiz olmak üzere kalifiye personel ve araç sayıları artırıldı. Belediyelerimiz vatandaşlarımıza gönüllü itfaiyeci eğitimleri veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; iklim değişikliğinin etkisiyle her yıl yaz mevsiminde yaşanan orman yangınlarına ilişkin CHP'li belediyelerin personel ve müdahale için gerekli araç sayısını artırmasının yanı sıra vatandaşları bilinçlendirmek için pek çok çalışma yürüttüğüne işaret etti.

CHP'li Akın, "Milli servetimiz ormanları korumak hepimizin görevi. Bu kapsamda başta kıyı bölgelerindeki belediyelerimiz olmak üzere kalifiye personel ve araç sayıları artırıldı. Belediyelerimiz vatandaşlarımıza gönüllü itfaiyeci eğitimleri veriyor" dedi ve yapılan çalışmalarla orman yangınlarına müdahalenin 3 ile 6 dakika içinde yapılmasının amaçlandığına dikkat çekti. CHP'li Akın, başta yangın riski taşıya n kıyılarda yer alan belediyeler olmak üzere CHP'li belediyelerin gerçekleştirdiği orman yangınlarına karşı yapılan çalışmalar hakkında özetle şu bilgileri verdi:

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI: CHP'li belediyeler bünyesinde yaz aylarında kalifiye personel sayısı ve buna paralel olarak yangına müdahale etmek amacıyla ağır iş makinesi ve araç sayısı artırılmaktadır. CHP'li belediyelerin yetki alanlarında özellikle yaz aylarında mobil istasyonlar kurularak olası bir yangına hemen müdahale edilmesi amaçlanırken, yangın söndürme hidrantlarının sayısı da artırılmıştır.

YAZ AYLARINDA DENETİMLER SIKLAŞTIRILIYOR: Ormanlık alanlara yakın bölgelerde yer alan işletmeler, fabrikalar, konaklama yerleri düzenli olarak denetleniyor. Yangın riski taşıyan alanlarda kurulan yangın söndürme hidrantlarının da kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilerek olası bir yangına karşı hazırlı hale gelmeleri sağlanıyor. Ormanlık alanlarda bulunan yolların kenarlarındaki otların temizliği düzenli olarak yapılarak, izmaritlerin olası yangınları başlatma riski azaltılmaktadır.

VATANDAŞI BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR: Ormanlık alanlara yakın bölgelerde ikamet eden vatandaşların bilinçlendirilmesi için orman yangınlarına karşı mücadele edilmesi amacıyla broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Vatandaşların orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları için düzenli eğitimler verildi.

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ EĞİTİMLERİ VERİLİYOR: Bazı CHP'li belediyeler; orman yangınlarına karşı mücadele kapsamında gönüllü vatandaşlarımıza 'Temel İtfaiyecilik Eğitimi', 'Temel İlk Yardım' ile 'Temel Arama Kurtarma' eğitimleri verilerek Gönüllü İtfaiyecilik Birimi'ni kurdu. Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimlere katılarak gönüllü itfaiyeci sertifikası alan vatandaş sayısı 2023 yılı itibarıyla 6 binin üzerine çıktı. Piknik alanlarının fazla olduğu yerlerde, yangınlara müdahale etmek için İtfaiye Müdahale Grubu kuruldu.

KOORDİNASYON İÇİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ: CHP'li belediyelerin sorumluluk alanlarındaki ilgili Orman Genel Müdürlükleri ile işbirliği protokolleri imzalayarak olası bir yangında koordinasyonun sağlanması ve müdahalede herhangi bir aksama yaşanmaması sağlandı. Personel ve araçların daha hızlı ve verimli olarak yangına müdahalesi için İtfaiye Bilgi Sistemi kurularak, olası bir yangın anında hızlı ve doğru bilgi akışının sağlanması amaçlandı."