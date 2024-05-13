Üye Girişi
Haberler

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 31 Mart'taki yerel seçimlerde MHP'den aldığı Mersin'in Silifke ilçesinde bu kadarına pes dedirten bir skandala imza atıldı. CHP'li belediye, göreve gelir gelmez, ilçe meydanında bulunan ay-yıldızlı bayrak anıtını söktü. Belediyenin Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu isimli şahıs ise, bayrak anıtına "ucube" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'den CHP'ye geçen Mersin'in Silifke ilçesinde, ilçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıt sökülerek ormana atıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, CHP'li Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez tepki çeken bir uygulamayla tepkilerin odağı haline geldi.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

İLÇE MEYDANINDAKİ AY YILDIZLI ANITI SÖKTÜLER

İlçe meydanında bulunan ay yıldızlı bayrak anıtı, belediye personelleri tarafından önceki günlerde söküldü. Anıt, ormanlık alanda bulunan şantiyeye atıldı. Sökülen anıtı gören ilçeliler, duruma tepki gösterdi.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

BELEDİYE PERSONELİ, BAYRAK ANITINA "UCUBE" DEDİ

Anıtın sökülmesinin yankıları sürerken Silifke Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Bulundu'nun sökülen anıtla ilgili, "Silifke'nin göbeğinde dikilen üç hilalli ucube artık yok." ifadeleri infiale yol açtı.

CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Silifke Mersin Yaşam Politika Güncel Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

 Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Mehmet Şimşek'in açıkladığı kamuda tasarruf paketine CHP'den ilk yorum

Bakmadan Geçme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis ne görüştü, konu ne? 13-14 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 13 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Kavurma yaparken nelere dikkat edilmeli? Sert olmaması için ne yapmalı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NEREDE OYNANACAK? ZTK hangi statta ne zaman oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! 2024'te En Kolay İş Bulan Meslekler Hangileri? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13-14 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! ÇİKOLATA KİSTİ NEDİR? Çikolata kisti (Endometriozis) neden olur, belirtileri neler?
Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu

Yunan Başbakan Miçotakis, Türkiye'de! Karşılama törenine Hakan Fidan detayı damga vurdu
500

Yorumlar (6)

Murat Celik:

4 tane belediye kazanınca zannettiler Türkiye'yi yönetiyoruz işte O biraz zor CHP artı dem

123
60
yanıtYanıtla
Fakır:

hemen oraya atalarının heykelini diksinler

79
34
yanıtYanıtla
Hüseyin bozkurt:

bu daha başlangıç gibi görünüyor, hadi hayırlısı

28
6
yanıtYanıtla
Benim Kkk:

Boylece silifkenin ne kadar milliyetci oldugu belli olmus oldu cikar milliyetcileri madem milliyetcisin ucube dedigi anitta Turk bayragi da var onuda kastetmis oluyor hani silifkede bayraga saygi biree tasarruf tedbirleri genelgesi yayinlandi o anit mutlaka halkin parasiyla yapilmistir burada kamu malina zarar verme sucu uokmu verin mahkemeyr ceksin cezasini yine bu kalkacak halkin parasiyla kendi icini yansitan anit dikecek buna da engel olun artik halkin parasini savurmanin onune gecilsin

30
0
yanıtYanıtla
Hayri:

3 hilal mhp simgesi değilmi her yerel yönetici bu kafayla anıt mı dikecek yörelere her siyasi kendi görüşünü yansıtan simgeler le donatamaz kendi kentini belediye başkanı yağcılık olsun diye gn başkanın ın adını veriyor caddelere bu rezillikte önlenmeli mesela

8
8
yanıtYanıtla
Fkfkdk Clcöcöf:

CHP kafası değişmez.. Acaba değişiyorlar mı dedi halk özgür beyin birkaç hamlesiyle ama yok ya bu kafayla chp iktidarı ancak rüyasında görür... Artık halkın dinamikleri ile oynamayı bırakın ters tepiyo görmü musunuz?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title