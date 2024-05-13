CHP'li belediye, göreve gelir gelmez ilçe meydanındaki bayrak anıtını kaldırdı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'den CHP'ye geçen Mersin'in Silifke ilçesinde, ilçe meydanında bulunan ay yıldızlı anıt sökülerek ormana atıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, CHP'li Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez tepki çeken bir uygulamayla tepkilerin odağı haline geldi.

İLÇE MEYDANINDAKİ AY YILDIZLI ANITI SÖKTÜLER

İlçe meydanında bulunan ay yıldızlı bayrak anıtı, belediye personelleri tarafından önceki günlerde söküldü. Anıt, ormanlık alanda bulunan şantiyeye atıldı. Sökülen anıtı gören ilçeliler, duruma tepki gösterdi.

BELEDİYE PERSONELİ, BAYRAK ANITINA "UCUBE" DEDİ

Anıtın sökülmesinin yankıları sürerken Silifke Belediyesi'ne Kültür İşleri Müdürü olarak atanan Yasin Bulundu'nun sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Bulundu'nun sökülen anıtla ilgili, "Silifke'nin göbeğinde dikilen üç hilalli ucube artık yok." ifadeleri infiale yol açtı.