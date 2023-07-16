Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği ses kaydını paylaştı: Partiden atın gitsin bu adamı, arkasında kimlerin olduğunu iyi biliyorum

Geçtiğimiz günlerde Bolu'dan Ankara'ya 10 gün süren "Değişim ve Adalet" yürüyüşü gerçekleştiren ve öte yandan CHP Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Tanju Özcan, bir toplantıdan Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını paylaştı. Kayıtta Kılıçdaroğlu olduğu iddia edilen kişinin, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı. Kayıtta, "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandığı duyulurken; Özcan, "Arkamda herhangi bir 'Gizli Güç' yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…' İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından" dedi.

SES KAYDI PAYLAŞTI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de Kılıçdaroğlu'na yönelik "değişim" çağrıları yapan ve bu amaçla geçtiğimiz günlerde Bolu'dan Ankara'ya 10 gün süren "Değişim ve Adalet" yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Partiden kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, bir toplantıdan Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını yayınladı.

"PARTİDEN ATIN GİTSİN BU ADAMI"

Özcan'ın, "İyi dinleyin lütfen" başlığıyla yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanıyor: "Partiden atın gitsin bu adamın ne işi var. Oturduk karar verdik, partiden atılması için yüksek disiplin kuruluna sevk ettik. Kurul 'Hayır. Biz 1 yıl süreyle partiden ihraç ederiz' dedi. Bizim etki edecek halimiz yok.

"ARKASINDA KİMLERİN OLDUĞUNU İYİ BİLİYORUM"

Çünkü kurul üyelerini Kurultay seçiyor. Şimdi kalktı başka bir şeyler yapıyor. Arkasında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyorum. Niçin bunları yaptığını da gayet iyi biliyorum. Ama bunu dillendirmiyoruz."

Tanju Özcan ise paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

İyi dinleyin lütfen… Sayın Kılıçdaroğlu, dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak' "Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz" ifadesini kullanmışsınız.

"ARKAMDA HERHANGİ BİR GİZLİ GÜÇ YOK"

Arkamda herhangi bir 'Gizli Güç' yok. Halkın gücü var. Ayrıca ben kimsenin maşası olmam. Amacım da gizli değil, 'Değişimin Gn. Başkan'dan başlaması…'

"DAVA EDECEĞİM"

İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim. Yeter artık düşün CHP'nin yakasından.