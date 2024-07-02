En yüksek asgari ücret bizde diyen Mehmet Şimşek'e CHP Grup Başkan Vekili'nden sert sözler

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla başlayan olaylarla ilgili, "CHP grubu olarak yurttaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Başarır'ın danışmanları, salona Türk bayrağı getirdi. Bayrak önünde açıklama yapan Başarır, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Sinan Ateş'in eşi ve çocukları mahkeme salonuna çelik yelek giyerek gelmek zorunda kaldılar. Bu, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu, bir utanç meselesidir. Davada konuşulanlar, ifadeler, sanıkların ifadelerine baktığımız zaman dava sıradan bir cinayet gibi mahkemeye, Türkiye'ye anlatılmak isteniyor. Oysa herkes biliyor ki bu, siyasi BİR cinayet. Biz bu davada tetikçilerin değil, arka plandaki siyasetçilerin ve faillerin yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Onların ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'E TEPKİ

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde' açıklamasını eleştiren Başarır, "Kimse kusura bakmasın, sert konuşacağım. Utanmaz adam. 17 bin 2 lirayla gel bakalım, bir ay yaşayabilir misin? Bu ülkede çarşıya, pazara gidiyor musun? Ev kirasını biliyor musun? Daha yeni elektrik faturasına yüzde 38 ve yüzde 30 zam geldi. Enflasyon oranlarını biliyor musun? Asgari ücret yüksek; düşür o zaman. Çağrı yapıyoruz, gelin bu temmuzda emekliye ve işçiye açlık sınırı üzerinde zam yapalım. Bu insanlar temmuzu, ağustosu, yazı, ocağa kadar ayları sefalet içerisinde geçirmesin. Pişkince bu ülkenin bakanı çıkıyor, 'asgari ücret yüksek' diyor. Utanç vericidir. 85 milyona havale ediyorum. Çağrı yapıyorum; gel benim evim burada boş. 1 ay boyunca sana 17 bin 2 lira vereceğim, geçin bakalım. Tek başına geçinebiliyor musun? Bu bir utanmazlıktır. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir aymazlıktır" diye konuştu.

'BAYRAKLARIMIZIN SALDIRIYA UĞRAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Başarır, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin de "Bu olaylardan sonra bu olaylara tepki gösteren yurttaşlarımızı, CHP grubu olarak sağduyuya davet ediyoruz. CHP grubu olarak sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz. Ama sağduyu çağrımızı yeniliyoruz. Ancak bu olaylardan sonra Suriye'nin kuzeyinde bayraklarımızın sistematik olarak bazı karanlık el ve gruplar tarafından alçakça saldırıya uğraması kabul edilemez. Kıbrıs olaylarından bugüne kadar böyle bir şeyi gördüğümüzü hatırlamıyorum. Siz kimsiniz? Bu grubu eleştirdiğimiz zaman, 'Bunları beslemeyin, Suriye'yi karıştırmayın, bunları eğitmeyin, bunlara güç vermeyin' dediğimiz zaman; bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti, 'Onlar Kuvayimilliye ruhuyla toplanan gruplardır' demişti. Sayın Erdoğan, Kuvayimilliye bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Senin beslediğin gruplar, benim bayrağımı yıkmıştır. Çıkıp, bunun hesabını vermelisin" dedi.