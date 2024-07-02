Üye Girişi
Haberler

En yüksek asgari ücret bizde diyen Mehmet Şimşek'e CHP Grup Başkan Vekili'nden sert sözler

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'de yaşanan taciz olayıyla ilgili olarak sağduyuya çağrıda bulundu. Başarır, sığınmacı sorununun çözülmesi gerektiğini ve bunun için söz verdiklerini belirtti. Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde' açıklamasını eleştirdi ve bayrakların saldırıya uğramasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Kayseri'de 7 yaşındaki bir kız çocuğunun Suriye uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiği iddiasıyla başlayan olaylarla ilgili, "CHP grubu olarak yurttaşlarımızı sağduyuya davet ediyoruz. Sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi Başarır'ın danışmanları, salona Türk bayrağı getirdi. Bayrak önünde açıklama yapan Başarır, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Öncelikle şunu söyleyeyim; Sinan Ateş'in eşi ve çocukları mahkeme salonuna çelik yelek giyerek gelmek zorunda kaldılar. Bu, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu, bir utanç meselesidir. Davada konuşulanlar, ifadeler, sanıkların ifadelerine baktığımız zaman dava sıradan bir cinayet gibi mahkemeye, Türkiye'ye anlatılmak isteniyor. Oysa herkes biliyor ki bu, siyasi BİR cinayet. Biz bu davada tetikçilerin değil, arka plandaki siyasetçilerin ve faillerin yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Onların ortaya çıkmasını istiyoruz" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK'E TEPKİ

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 'Gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek asgari ücret bizde' açıklamasını eleştiren Başarır, "Kimse kusura bakmasın, sert konuşacağım. Utanmaz adam. 17 bin 2 lirayla gel bakalım, bir ay yaşayabilir misin? Bu ülkede çarşıya, pazara gidiyor musun? Ev kirasını biliyor musun? Daha yeni elektrik faturasına yüzde 38 ve yüzde 30 zam geldi. Enflasyon oranlarını biliyor musun? Asgari ücret yüksek; düşür o zaman. Çağrı yapıyoruz, gelin bu temmuzda emekliye ve işçiye açlık sınırı üzerinde zam yapalım. Bu insanlar temmuzu, ağustosu, yazı, ocağa kadar ayları sefalet içerisinde geçirmesin. Pişkince bu ülkenin bakanı çıkıyor, 'asgari ücret yüksek' diyor. Utanç vericidir. 85 milyona havale ediyorum. Çağrı yapıyorum; gel benim evim burada boş. 1 ay boyunca sana 17 bin 2 lira vereceğim, geçin bakalım. Tek başına geçinebiliyor musun? Bu bir utanmazlıktır. Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir aymazlıktır" diye konuştu.

'BAYRAKLARIMIZIN SALDIRIYA UĞRAMASI KABUL EDİLEMEZ'

Başarır, Kayseri'de yaşanan olaylara ilişkin de "Bu olaylardan sonra bu olaylara tepki gösteren yurttaşlarımızı, CHP grubu olarak sağduyuya davet ediyoruz. CHP grubu olarak sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimize de söz veriyoruz. Ama sağduyu çağrımızı yeniliyoruz. Ancak bu olaylardan sonra Suriye'nin kuzeyinde bayraklarımızın sistematik olarak bazı karanlık el ve gruplar tarafından alçakça saldırıya uğraması kabul edilemez. Kıbrıs olaylarından bugüne kadar böyle bir şeyi gördüğümüzü hatırlamıyorum. Siz kimsiniz? Bu grubu eleştirdiğimiz zaman, 'Bunları beslemeyin, Suriye'yi karıştırmayın, bunları eğitmeyin, bunlara güç vermeyin' dediğimiz zaman; bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti, 'Onlar Kuvayimilliye ruhuyla toplanan gruplardır' demişti. Sayın Erdoğan, Kuvayimilliye bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Senin beslediğin gruplar, benim bayrağımı yıkmıştır. Çıkıp, bunun hesabını vermelisin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ali Mahir Başarır Mehmet Şimşek Asgari Ücret Kayseri Sözler Politika Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Gaziantep'te Suriyeli işletmeciler dükkanlarını açmadı

Bakmadan Geçme

Çocuk bakıcısı maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar? 3 Temmuz Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 3 Temmuz burç yorumları nedir? 2 TEMMUZ BURÇ YORUMU | Bugün burçları neler bekliyor? AŞK, SAĞLIK, KARİYER, PARA, EVLİLİK YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 2 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? Neden Baby Boomers deniyor? Baby Boomers ne demek? Kimler Baby Boomers kuşağı oluyor, özellikleri neler? YKS tercihleri ne zaman? YKS tercihleri açıklandı mı? 2024 Üniversite tercihleri ne zaman? Çiftlik Bank davası ne oldu? Tosuncuk kaç yıl ceza aldı? Çiftlik Bank olayı nedir? Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi! Listede Türkiye'den kaç üniversite var? Madımak katliamı neden yapıldı? Madımak olayı nedir, ne zaman oldu? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI 2024 | Memur ve memur emekli zamları ne zaman açıklanacak? Memur ve SSK, Bağ-Kur emekli zamlı maaşı ne kadar olacak? Doğukan Güngör ile Aleyna Kalaycıoğlu sevgili mi? Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu nerede görüntülendi? Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu?
Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title