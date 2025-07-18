CHP'li Başarır'dan Hukuk Eleştirisi: 'Türkiye'de Hukuk Askıya Alındı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkede AKP'nin bakanlığını yapmış bir kişinin avukat olarak danışmanlığını yapan birisini savcı yapıyorsun, masasına beyaz Toros koyuyor ve operasyonları tertip ediyor. Bu olmaz; Türkiye'de hukuk askıya alınmış durumda" dedi.

CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesine ilişkin, "Maalesef ki 4 aydır belediye başkanlarımız ve bürokratlarımız tutuklu. İnanılmaz bir süreçten geçiyoruz. 4 aylık süreçte hala sabah operasyonları devam ediyor. Bugün de bir sabah operasyonuyla uyandık ama ortada iddianamenin hazırlandığına dair ya da hazırlanacağına dair en küçük bir emare yok. Biz bu filmi, 2007-2013 yılları arasında Ergenekon-Balyoz davalarında gördük. Toplam 6 yıl süren, sürekli sabah operasyonlarıyla askerlere, siyasetçileri, gazetecilere ve aydınlara yapılan operasyonları gördük. O zaman yargı, FETÖ denen örgütün elindeydi. Zaten 15 Temmuz'dan sonra 3 bin tane hakim ve savcı, 'terörist' sıfatıyla yargılandı, tutuklandı, açığa alındı. Bugünse iktidarın elinde olan HSK, iktidar tarafından atanan hakim ve savcıların aynı süreci halkımıza, bizlere hissettirdiğini görüyoruz. Üzülerek söylüyorum; bir savcı masasına bu ülkedeki demokratlar için kötü anlam ifade eden beyaz Toros marka bir aracı koyuyor. Bu ortaya çıktıktan saatler sonra resmi değiştiriyor ve hesabını kapatıyor. Kim bu savcı? Buradan ben Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum; eski Bakan İdris Naim Şahin'in danışmanı mı; bize gelen bilgiler bu yönde. Bu ülkede AKP'nin bakanlığını yapmış bir kişinin avukat olarak danışmanlığını yapan birisini savcı yapıyorsun, masasına beyaz Toros koyuyor ve operasyonları tertip ediyor. Bu olmaz; Türkiye'de hukuk askıya alınmış durumda" dedi.

'10 MİLYON İNSAN MAĞDUR OLDU'

Başarır ayrıca tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Ayşe Barım'ın sağlık durumları nedeniyle tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Başarır, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili de "Tarihin en zor sınavlarından bir tanesinde, bir önceki sınava göre 2,5 kat birinci çıkıyor. Daha vahimi; 5 bin tane 1 ya da 2 tane yanlış yapan çocuk. Bunu soran insanlara da 'geri zekalıya anlatır' gibi anlatıyor bu bakan. Bakan Yusuf Tekin, bir milli güvenlik sorunudur. Çocukların, ailelerin gece-gündüz uyumayan anne ve babaların, sınav salonlarında kaldırımda oturan anneannelerin, dedelerin hayallerinin çalınmasına fırsat tanımıştır bu Bakan. Soruşturmayı sınav sonuçları açıklandıktan ve öğrenciler okullara yerleştirdikten sonra yapıyor. 10 milyon insan mağdur olmuştur" diye konuştu.