CHP'li Arpacı, kamu bankalarının dolar toplama iddialarını Meclis'e taşıdı

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL'den dolar topladığı iddiaları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sorular yöneltti.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL'den dolar topladığı iddiaları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e "Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır? Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?" diye sordu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesinden dolar topladığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Arpacı, konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Arpacı, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ÖNCESİ KAMU BANKALARININ 23,55 TL SEVİYESİ CİVARINDAN DOLAR TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİR"

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıklamıştır. Buna göre, politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarılmıştır. Merkez Bankası bu kararıyla 27 ay sonra ilk kez faizleri artırmıştır. Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçmiştir. Karar öncesi 23,54'ten işlem gören dolar/TL 24,63 seviyesine fırlarken, 25,88'den işlem gören Euro/TL ise faiz kararının açıklanmasının ardından 27,06 seviyesine çıkmıştır. Güne 30,09'dan başlayan sterlin/TL ise 31,42'ye fırlamıştır. Bu gelişmeler yaşanırken Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesi civarından dolar topladığı iddia edilmiştir."

Arpacı, Bakan Şimşek'e yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

"KAMU BANKALARININ FAİZ KARARI ÖNCESİ DÖVİZ TOPLADIĞI İDDİALARI DOĞRU MUDUR? DOĞRUYSA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?"

"Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır? Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Politika faizinin yüzde 8,5'tan 15'e çıkarılacağı önceden birilerine haber verilmiş midir? Doların yükseleceği önceden biliniyor muydu? Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan neden basının önüne çıkmadı, soru-cevap yapılmadı?"