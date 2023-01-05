CHP'li Altay'dan 'dokunulmazlık' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili dokunulmazlık dosyalarının Meclis'te komisyon gündemine alınmasına ilişkin, "1700 dosya içinden 2 tanesi cımbızla seçilmiş.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili dokunulmazlık dosyalarının Meclis'te komisyon gündemine alınmasına ilişkin, "1700 dosya içinden 2 tanesi cımbızla seçilmiş. Bu adamlar hırsızlık yapmamış, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezmemiş. Bunun anlamak mümkün değil" dedi.

CHP'li Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında haksız ve hukuksuz şekilde sayısız soruşturma açıldığını belirterek, "Demokrasiden eser kalmamış. Türkiye yasamasıyla, yargısıyla, yürütmesiyle bir diktatörün oyuncağı haline gelmiş. CHP'nin bunu kabul etmesi mümkün değildir. Demokratik sınırlar içeresinde, bu hukuksuzluklara karşı, bu keyfiyete karşı gereken her şeyin yapılacağını zaman içinde toplum görecek. Feda edilecek bir tek belediye başkanımız yoktur" dedi.

Altay, milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak muhalefetin sindirilemeyeceğini, korkutulamayacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı makamı, milletin seçtiklerini görevden alan, milli iradeye darbe yapan bir makam değil. 1700 dosya içinden 2 tanesi cımbızla seçilmiş. Bu adamlar hırsızlık yapmamış, uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezmemiş. Bunun anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.