TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

TÜSİAD Başkanı'na soruşturma! Polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Valilik beklenen haberi verdi! İstanbul'da eğitime kar engeli
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
3 soru sordular: Galatasaray'dan TFF'nin yabancı hakem kararına sert tepki

TFF'nin yabancı hakem kararına ilk tepkisi çok sert oldu

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kurultayının iptali için açtığı davada tedbir istemi reddedildi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçeyle "CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılması" talebi mahkeme tarafından reddedildi.

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

NE OLMUŞTU?

CHP'li eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Özgür Özel'in yeni genel başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP kurultayının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı. Dava dilekçesinde delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı öne sürülerek, parti yönetiminin de görevden uzaklaştırılması istenmişti.

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar

Dilekçede, Özgür Özel'in sadece 18 oy farkla seçimi kazandığı belirtilerek, "İrade fesadı halleri kapsamında suç işlenmeseydi 10 tane oyun mevcut genel başkana değil de diğer adaya verilmiş olması halinde seçimin diğer aday lehine sonuçlanacağı net bir şekilde görülecektir. Eğer irade fesadı kapsamında rüşvet vb. suçlar işlenmemiş olsaydı kaybeden aday çok yüksek bir oy farkıyla söz konusu kurultayı kazanıp genel başkan seçilecekti" denilmişti.

CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
img

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Birileri hop oturup hop kalkıyordur . Nasıl olurda CHP YE KAYYUM atayamadık diye ortalığa ver yansın edip terör estiriyordur .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bunca zaman neden sustunda bu gün konuşuyorsun kendi çıkarın için bir ülkede karışıklık çıkarmak zaten zorda olan halkı biraz daha zora sokmaktan başka bir işe yaramaz ama seni bu yola sokanlarla senin bu ülke zerre kadar umrunuzda olmadığı için her şeye müsayitsiniz çok biliyorsan akıl hocalarinla beraber ekonomiyi konuşsanıza kira sorununu gıda sorununu çözzesenize bıraktı bu işleri

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı

Şeyma Subaşı, kazancını nereye yatırdığını açıkladı
Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Paylaşımlar bomba! Türkiye'ye gelen turist çift İstanbul'a hayran kaldı

Turistlerin İstanbul şaşkınlığı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.