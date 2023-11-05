CHP Kurultay'ında PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu
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CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel'in listesindeki isimler de ortaya çıkmaya başladı. Anahtar listede akademisyenler Yalçın Karatepe, İlhan Uzgel'in yanı sıra Volkan Demir ile eski MYK üyesi Selin Sayek Böke de yer alacak.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılıyor. Aday başvurularını 3 kez ertelenmesinin ardından, itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla aday listeleri kesinleşti.
NTV canlı yayınında yer alan habere göre, Kurultay'ın ikinci gününde yeni Genel Başkan seçilen Özel'in A Takımı belli oldu.
- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe
- Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir
- Ankara Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel
- Andaç Pamuk
- Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu
- Sanatçı Tolga Sağ
- Baran Bozoğlu
- UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan
- Gülşah Deniz Atalar
Listede olması beklenen diğer isimlerse şöyle:
- Selin Sayek Böke
- Burhanettin Bulut
- Suat Özçağdaş
- Gamze Taşçıer
- Gökçe Gökçen
- Murat Bakan
- Ahmet Baran Yazgan
Genel başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.
CHP'de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu üyelerden 52'si yapılan seçimle PM'ye giriyor. Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.