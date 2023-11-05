CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılıyor. Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanlık seçimini kazanan Özgür Özel'in listesindeki isimler de ortaya çıkmaya başladı. Anahtar listede akademisyenler Yalçın Karatepe, İlhan Uzgel'in yanı sıra Volkan Demir ile eski MYK üyesi Selin Sayek Böke de yer alacak.

CHP Kurultay'ında PM ve YDK seçimi heyecanı! Özgür Özel'in A Takımı belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın 2. gününde 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılıyor. Aday başvurularını 3 kez ertelenmesinin ardından, itiraz sürecinin de tamamlanmasıyla aday listeleri kesinleşti.

İSTE ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

NTV canlı yayınında yer alan habere göre, Kurultay'ın ikinci gününde yeni Genel Başkan seçilen Özel'in A Takımı belli oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe

Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir

Ankara Üniversitesi'nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel

Andaç Pamuk

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu

Sanatçı Tolga Sağ

Baran Bozoğlu

UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan

Gülşah Deniz Atalar

Listede olması beklenen diğer isimlerse şöyle:

Selin Sayek Böke

Burhanettin Bulut

Suat Özçağdaş

Gamze Taşçıer

Gökçe Gökçen

Murat Bakan

Ahmet Baran Yazgan

"A TAKIMI" PM ÜYELERİ ARASINDAN SEÇİLECEK

Genel başkanın "A Takımı" olarak bilinen Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi üyeleri arasından seçiliyor.

PM SEÇİMİ CHP İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

CHP'de Parti Meclisi 60 kişiden oluşuyor. Bu üyelerden 52'si yapılan seçimle PM'ye giriyor. Geriye kalan 8 üye ise Bilim Yönetim ve Kültür Platformu kontenjanından seçiliyor.