CHP kurultay davası: Neden açıldı, sonuçları ne olabilir?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapıldı. 15 Eylül'deki duruşmada erteleme kararı çıktı. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi. İşte CHP kurultay davasıyla ilgili tartışmalar, dava süreçleri ve olası sonuçları...

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 26 Mayıs 2025'teki duruşmada, davalıların "ihtiyati tedbir" olarak mevcut parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebini reddetti, davayı da "sözlü savunma" için 30 Haziran'a erteledi.

30 Haziran 2025'teki 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemli davanın görülmesine kısa süre kala Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamındaki iddianameyi tamamladı ve Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak, Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararıyla, dosyayı Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise mahkemenin "görevsizlik" kararına itiraz etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ise bu itirazın sonuçlanmasının beklenmesine hükmederek duruşmayı önce 8 Eylül'e erteledi. Bu tarihin CHP'nin 4-9 Eylül tarihleri arasındaki kuruluş yıldönümü etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle partinin yaptığı itiraz üzerine duruşma 15 Eylül'e ertelendi.

Bugün görülen CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava ertelendi. 5. duruşma 24 Ekim Cuma günü saat 10.00'da görülecek.

CEZA DAVASI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Cemil Tugay, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırdıkları" iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve aldıkları ceza süresince de "siyasi yasak" isteniyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu ve 11 kişinin "şüpheli" olarak yer aldığı ceza davasının "görevsizlik" kararı veren 26. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetti. Mahkeme bu karara itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi ise 10 Eylül'de mahkemenin başvurusunu reddetti ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşti. Bu davanın ilk duruşması 4 Kasım'da yapılacak.

CEZA DAVASI KURULTAY'IN İPTAL DAVASI AÇISINDAN BAĞLAYICI MI?

İki davanın doğrudan birbirini bağlaması söz konusu değil. Ancak Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de, 30 Haziran'daki iptal davası öncesinde açılan dava dosyasını inceleme olanağı sağladı. Bazı CHP kurmayları, zamanlamayı anlamlı buluyor ve ceza davasındaki iddiaların, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vereceği karar üzerinde etkili olabileceğini savunuyor.

21 EYLÜL'DEKİ OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MUTLAK BUTLAN VEYA KURULTAY İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRIR MI?

CHP'nin hukukçu kurmayları, mahkemenin 21 Eylül'de İstanbul hariç, delegelerin tamamına yakının çağrısı ile yapılan olağanüstü kurultay çağrısını da dikkate alarak "dava konusuz kaldı" diyerek dosyayı kapatması gerektiğini savunuyor. Olağanüstü kurultayın mutlak butlanın yanı sıra, kayyum veya çağrı heyeti ihtimallerini de ortadan kaldıracağı savunuluyor.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN BAŞINA GEÇER Mİ?

Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimler, mutlak butlan çıkması halinde, "partiye kayyumun önünü kesmek için" partinin başına geçeceğini öngörüyor. Gerekçe olarak da delege veya PM çoğunluğunun olağanüstü kurultay talebini, genel başkanın uygulamaya koyacak olması gösteriliyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na yakın bir siyasetçi de "Sonuçta delege imzası da olsa PM kararı da olsa genel başkanın işleme koyma yetkisi var. Kurultayı yapmazsa ne olacak? Diyelim ki salon tutmadı, görevli memur gönderilmedi, yoklama yapılmadı, kurultayı nasıl yapacaklar?" görüşünü dile getirdi.

CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun "hemen kurultay" kararı almayacağı ve olağan kurultay takvimini sonuna kadar kullanabileceği yorumları yapılıyor. Böyle bir durum, Kılıçdaroğlu'nun Kasım 2026'ya kadar partinin başında kalmasının yolunu açıyor.

AK PARTİ VE MHP NASIL BAKIYOR?

CHP, hem partili belediye başkanlarının tutuklanması hem de kurultay davasından, "yargıyı araçsallaştırdığını" savunduğu iktidarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutuyor. Ancak AK Parti yönetimi, yargıya işaret ediyor ve yaşananların "CHP'nin iç kavgası, birbirlerini ihbar etmesi"ne bağlıyor.

Bu süreçte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de aralarında bulunduğu bazı belediye başkanlarını parti saflarına katan Erdoğan, cumartesi günü de CHP'nin, "kavga, kaos ve kriz"den oluşan bir "3K girdabında" debelendiğini söyledi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ise CHP'li belediye başkanları hakkındaki iddianamelerin hazırlanıp mahkemelerin başlaması gerektiğini söyledi.

Sabah gazetesine verdiği röportajda Bahçeli, kurultay davasının kendi iç meselesi olduğunu belirtirken 2017'de İYİ Parti'nin kurulmasına yol açan MHP'deki olağanüstü kurultay tartışmalarını anımsattı.

Bahçeli, "Dış müdahalelerle başkaları yön vermeye çalışmamalıdır. Geçmişte bize de benzer bir müdahaleye yapmaya çalıştılar ama Allah'a şükür netice alamadılar" görüşünü dile getirdi.

DAVANIN SİYASİ SONUÇLARI

Davanın ertelenmesiyle CHP'nin güçlenerek yola devam edeceği ifade ediliyor. 21 Eylül'deki Olağanüstü Kurultay'dan beklenti ise Özel'in delegelerin tamamının oyuyla yeniden genel başkan seçilmesi.