Haberler

Bahamalar'da küçük uçak düştü: 10 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayip ülkesi Bahamalar'da Flamingo Air'e ait Cessna 402 tipi uçak, Andros Adası'nda ormanlık alana düştü. Kazada 9 yolcu ve pilot olmak üzere 10 kişi öldü. Başbakan Philip Davis, bağımsızlık yıl dönümünde yaşanan trajedi nedeniyle yas ilan etti.

Karayip ülkesi Bahamalar'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Bahamalar'ın başkenti Nassau'daki Lynden Pindling Uluslararası Havalimanı'ndan San Andros Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Flamingo Air şirketine ait Cessna 402 tipi uçak, iniş öncesinde Andros Adasında ormanlık alana düştü. Bahamalar Başbakanı Philip Davis yaptığı açıklamada, 9'u yolcu, 1'i pilot olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Davis, "Ülkemizin tarihinde bir kez daha trajediyle damgalanmış bir sayfa açıldı. Bugün bir kutlama günüydü (53. bağımsızlık yıl dönümü) ama aynı zamanda bir yas günü haline geldi" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanlığı, önlem amaçlı güvenlik tedbiri olarak havayolu şirketinin hava operatörlüğü sertifikasının askıya alındığını duyurdu.

Batı Atlantik Okyanusu'nda Karayip Denizi'nin kuzeyinde yer alan Bahamalar, 700'den fazla ada ve 2 bin 400'den fazla küçük adadan oluşuyor. Küçük uçaklar, adalar arasında ulaşımın temel araçları arasında yer alıyor. - NASSAU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Bakanlıklarda görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti’den istifa eden Kızıltepe Belediye Başkanı İpek'e yumurtalı protesto

Belediye meclisinde müstehcen görüntü isyanı! Ardına bakmadan kaçtı
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!