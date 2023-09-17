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CHP'de İzmir'in ardından Konya'da da ortalık karıştı! İl başkanının üzerine yürüyen belediye başkanı fenalaştı

Politika Haberleri

CHP'de İzmir'in ardından Konya'da gerçekleştirilen kongrede de ortalık karıştı. Liste tartışmasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları ayırırken Akbuğa fenalaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CHP'de Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde çıkan tartışmada Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü. Araya giren partililer tarafları sakinleştirirken, Akbuğa fenalaştı.

CHP Konya İl Başkanı ile Belediye Başkanı Arasında Gerginlik

CHP'de olaylı geçen İzmir kongresinin ardından Konya'da da sinirler gerildi. Konya İl Başkanlığı Olağan Kongresi'nde protokol konuşmalarının ardından il başkanı ve yönetim kurulu adayları için oluşturulacak listeler için partililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, İl Başkanı Bekir Yaman'ın üzerine yürüdü.

Partililer araya girip, tartışmanın büyümesini engelledi. Tartışmanın ardından fenalaşan Akbuğa'yı eski CHP Milletvekili Atilla Kart sakinleştirdi.

CHP Konya İl Başkanı ile Belediye Başkanı Arasında Gerginlik

Gerginliğin ardından Ereğli İlçe Başkanlığı üyeleri salonu terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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