CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın doğal gaz talebine olumlu yanıt

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay'ın Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerine doğal gaz temini sağlanması hususundaki talebine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan olumlu yanıt geldi.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay kentin doğal gaz alt yapısının geliştirilmesi ile doğal gazı olmayan ilçelere doğal gaz arzının sağlanması ilişkin verdiği soru önergesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda karşılığını buldu.

Bakan Bayraktar, konuyla ilgili Yenice doğal gazının son durumunu ve Ovacık ile Eflani ilçelerinde yapılan doğal gaz çalışmaları hakkındaki gelişmeleri paylaştı.

Yenice'de ilk gaz arzının Ekim ayında sağlanacağını açıklayan Bayraktar, "Yenice ilçemizde altyapı çalışmaları bu sene başlatılarak yatırım programı tamamlanmış olup planda yer alan sokaklarda bulunan tüm binalara ilk gaz arzının 2023 yılı Ekim ayı içinde sağlanması planlanmaktadır. İlk kez bu sene gaz verilecek olan Yenice ilçesinin gaz arzı ise geçici olarak taşımalı sistem olarak da ifade edilen Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ile sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz bağlantı çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Bayraktar, "Doğal gaz dağıtım şirketleri 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 2'nci bölüm 4'ünci maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde imarlı alanlar bütününde yatırım faaliyetlerini yürütmektedir. Bu çerçevede Karabük şehir merkezi ile Safranbolu ve Eskipazar ilçelerinde imar problemi olmayan ve doğal gaz abonelik işlemlerini yaptıran tüm hanelerin doğal gaz bağlantıları yapılmış olup 2023 yılında abonelik işlemlerini yaptıran hanelerin bağlantı çalışmaları ise devam etmektedir. Abonelik işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde hane bağlantıları yapılmış olacaktır" dedi.

Yenice'de henüz bir mahallenin bile alt yapı çalışmasının bitmediğini ifade eden Milletvekili Akay, Bakan Bayraktar'a konu hakkında sağlıklı bilgi verilmediğini aktararak şunları söyledi: "Yenice ilçesine bağlı 10 mahallemiz ve 34 köyümüz bulunmaktadır. Doğalgaz alt yapı çalışması ise sadece Özal Mahallemizde yürütülmektedir. Özal Mahallesi'nin sadece bir bölümünde yürütülen altyapı çalışması da şuan durmuş durumda. Üstelik gaz arzının sağlayacak olan CNG deposunun yerinin dahi tamamlanmamış durumda. Durum böyleyken gaz arzının Ekim ayında sağlanması imkansızdır."

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Milletvekili Akay, "İlettiğimiz sorunlar ve bulunduğumuz talepler hakkında hızlı geri dönüşleri için Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. Doğalgaz konusu ilimiz için hassas bir konu. Taaddüt edilen sözler başta olmak üzere konunun sonuna kadar takipçisi olacak, Karabük'ün tamamı doğal gaza kavuşuncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - KARABÜK