CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un İddialarını Yalanladı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un iddiaları hakkında açıklama yaptı. Özkan, Aksoy'un iftiralarının tamamının yalan olduğunu belirtti ve Seyrek'te bir arazinin satışıyla ilgili detayları açıklayacağını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un iddiaları ile ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un iftiralarının tamamı yalandır. İstinaf Mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da yalandır. Seyrek'ten kimlerin arazi aldığını araştırıp açıklayacağım. Hayatımda bir kez gitmediğim, görmediğim altı tarihi eser, üstü doğal sit olan bu alanın satışını AKP belediyesi yaptı. Arazileri kime sattı? 4 milyar lirayı kimler kazandı? Bu alanı yağmalatanlar kimler araştırıp tek tek ortaya koyacağım. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, görevinden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un Seyrek'te bir arazinin satışı ile ilgili iddialarla ilgili açıklama yaptı. Özkan, sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) şu açıklamayı yaptı:

"Hırsızlıktan dolayı partimizden atılan ve Menemen Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Serdar Aksoy'un iftiralarının tamamı yalandır. İstinaf Mahkemesi hırsızlıktan aldığı cezasının arttırılması için nitelikli zimmet suçunun araştırılmasını istemiştir. Berat ettiği beyanı da yalandır.

Bu dolandırıcıyı ve iftiralarını bana sormadan haber yapanlara acıyorum. Kınıyorum. Aksoy'u hayatımda iki kez gördüm ve hiçbir zaman baş başa görüşmedim. Biri başkanlık kulisi için odama Deniz Demir ve Hasan Ünal ile geldiğinde, diğeri de makamında çok kalabalık bir toplulukla. Kendisini hiç kimse ile tanıştırmadım ve hiçbir görüşmede yanında bulunmadım. Hangi milletvekillerini kolladığı, kimlerle nerelere gittiği, kimlerin isteğiyle bana iftira ettiğini de sonunda itiraf edecektir. Seyrek'in yağması için hangi milletvekilleriyle haritacıların ofisinde Ankara'da Çukurambar toplantısını, İzmir'de Bayraklı toplantısını yaptığını, kimlerle pazarlık ettiğini ad ad anlatacaktır.

Bugün itibariyle avukatlarım davalarımızı açmıştır. HTS kayıtları kimlerle ne haltları yediğini ortaya çıkartacaktır. Adımı böylesine iğrenç bir iftiracının ağzına düşüren alçaklarla da her zeminde hesaplaşacağım. Seyrek'ten kimlerin arazi aldığını araştırıp açıklayacağım. Hayatımda bir kez gitmediğim, görmediğim altı tarihi eser, üstü doğal sit olan bu alanın satışını AKP belediyesi yaptı. Arazileri kime sattı? 4 milyar lirayı kimler kazandı? Bu alanı yağmalatanlar kimler araştırıp tek tek ortaya koyacağım. Hangi partiden olduğuna bakmaksızın. Halkıma söz veriyorum."