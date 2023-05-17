CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan ikinci tur çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Doğrunun yanlışa, iyiliğin kötülüğe, bolluğun sefalete, hukukun suçlulara karşı bir zaferi olacaktır. Değişim tam da bunu hedeflemektedir. İlk turda alınan oylar da sandıktan değişim mesajının çıktığını göstermektedir. Gelin, ikinci turda 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşkü'ne çıkartalım" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu ile ilgili basın açıklaması yaptı. Erdan Kılıç açıklamasında şunları söyledi:

"Sandığa giden, gitmeyen hangi adaya oy vermiş olduğunuz önemli olmaksızın tüm seçmenlerimize seslenmek istiyorum. Atamızın emaneti Cumhuriyetimiz, ikinci yüz yılına girerken bize yüklenen bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde değerlendirmek, vatanımızı layık olduğu yerlere taşımak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir.

"ÜLKENİN GELECEĞİNE YÖN VEREBİLMEK İÇİN SİZİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR"

Ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olan ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, tarım, liyakat gibi konulardaki kötüye gidişin farkında olduğunuzu biliyorum. Değişimin size zor geldiğini de biliyorum. Ancak bu ülkenin geleceğine yön verebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. İşçi, emekli, memur, çiftçi, öğrenci, genç, yaşlı, kadın ne olursan ol; bu değişimin bir parçası olmak geleceğe bırakacağınız en büyük miras olacak. Bu bir dönüm noktasıdır aslında. Doğrunun yanlışa, iyiliğin kötülüğe, bolluğun sefalete, hukukun suçlulara karşı bir zaferi olacaktır. Değişim tam da bunu hedeflemektedir. İlk turda alınan oylar da sandıktan değişim mesajının çıktığını göstermektedir. Gelin, ikinci turda 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hep birlikte Çankaya Köşkü'ne çıkartalım. Barışı, sevgiyi, bolluğu, bereketi bu topraklara yeniden getirelim."