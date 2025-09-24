Haberler

Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı
YSK'nin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti. Mahkeme İstanbul Valiliği'ne ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yazısına rağmen CHP'nin il kongresi başladı.

CHP İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala, açılan iptal davası üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kongrenin durdurulması için İstanbul Valiliği ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

DAKİKALAR KALA DURDURMA TALEBİ

Kongre saat 11.00'de başlayacaktı ancak mahkemeden kongre için durdurma talebi geldi. Kongre, iptal talebine karşın başladı.

CHP: KONGREMİZİ YAPACAĞIZ

CHPGrup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Sözcü canlı yayınına bağlanarak "Biz kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz" dedi.

BAŞARIR'DAN SERT TEPKİ: HSK BU HAKİMİ AÇIĞA ALMALI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Asliye Hukuk'un talep yazısına şöyle tepki gösterdi:

"İstanbul İl Kongresi'ne dakikalar kala; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasına dair çalışmaların durdurulmasını talep etti. Bu hakim Anayasa'ya, seçim hukukuna, millet iradesine darbe yapıyor. HSK derhal soruşturma açıp, bu hakimi açığa almalıdır."

BULUT: KARA BİR LEKE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongremizin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına karar verdi. Bir siyasi partinin kongresine mahkeme kararıyla müdahale ediliyorsa, ortada demokrasi değil vesayet vardır. Sandığın önüne set çekmek ne yargının işidir ne de meşrudur. Hukukun arkasına saklanılarak siyasi saiklerle alınan bu karar demokrasiye kara bir lekedir"

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı almıştı. CHP İstanbul delegelerin neredeyse hepsi noter aracılığı ile kongre talebinde bulundu.

Kongre'ye karşı yapılan itirazı da YSK değerlendirmişti. YSK, "başlayan kongre durdurulamaz" diyerek kongrenin yapılmasına karar vermişti.

