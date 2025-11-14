Haberler

CHP İstanbul İl Yönetiminde Üyelik Askıya Alma Geleneği Yeniden Hayata Geçirilecek
CHP İstanbul İl Yönetimi, parti üyeleri hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle üyeliklerin askıya alınacağını açıkladı. Gürsel Tekin, parti şeffaflığına vurgu yaparak, hukuki süreçlerin dikkatlice yürütüleceğini ifade etti ve CHP genel başkanlarının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Bir parti üyesi hakkında çeşitli iddialar olduğu zaman, soruşturmalar varsa parti üyesi mutlaka üyeliğini askıya alır soruşturmanın selameti açısından. Bu geleneği mutlaka yeniden hayata geçireceğiz." dedi.

İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenleyen Tekin, göreve geldikleri günden itibaren süreci en şeffaf biçimde sürdürmeye gayret ettiklerini söyledi.

Tekin, tartışılan İstanbul İl Kongresine ve delegelerle ilgili çeşitli iddialara ilişkin, "Günün sonunda yargı 15 ay sonra bir karar alıyor. Davayı açan CHP'li arkadaşlarımız, 46 kişi dava açıyor. Bunların tamamı CHP üyeleri, delegeleri hatta bir kısmı değişimci. Yani Sayın Özgür Özel, Sayın Özgür Çelik'e oy veren arkadaşlarımız. Günün sonunda bir tedbir kararı geliyor. Geçici kurul ihtiyaçları olunca 'Taraflar arasında tarafsız olabilecek bize bir kurul listesi getirin.' demişler. Arkadaşlarımız da bizim partili kimliğimize güvendikleri için bizim isimlerimizi verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Listedeki 2 kişinin haklı olarak psikolojik baskıya dayanamadığını, böylece 3 kişi kaldıklarını, "Acaba bıraksak mı?" diye de düşündüklerini aktaran Tekin, "Bıraktığımızda ne olur diye düşündüğümüzde dediler ki, 'Baroya geçer'. O zaman zaten bizim bırakma şansımızın olmayacağını anladık." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, kendilerine yönelik iftira, yalan ve hakaretlere rağmen sürekli barışçıl ve çözümden yana cümleler kullandıklarını anlattı.

Ortada bir dosya olduğuna vurgu yapan Tekin, "Haklıdır, haksızdır hiç bilmiyoruz. Ne medya ne de CHP Genel Merkezi dosyanın içeriğiyle hiç meşgul olmadı. Kardeşim iftiraysa hep beraber mücadele edelim. İçeriğinde bir şey varsa CHP'nin kurumsal kimliğini tartıştırmamak adına, suç unsurlarını işleyenler kimlerse partiyle ilişkisini keselim ki partimiz kamuoyunda tartışılmasın. Bu konuda bütün arayışımıza rağmen bir uzlaşı yolu bulamadık." dedi.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığının yönetiminde çift başlılığın olmadığını iddia ederek, "Karar defteri kimde? Karar defterini biz kimden alıyoruz? Seçim kurulundan alıyoruz. O zaman bu çift başlılık nerede? Yani günün sonunda hani bir deyim var ya 'Mühür kimdeyse Süleyman odur.' Şu anda bizim derdimiz burada bu makamı işgal etmek falan değil." diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik çirkin protestoya karşı suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Tekin, soruşturmalar bittiğinde detaylı bilgi verebileceğini söyledi.

Partinin geleneklerine vurgu yapan Tekin, "Bir parti üyesi hakkında çeşitli iddialar olduğu zaman, soruşturmalar varsa parti üyesi mutlaka üyeliğini askıya alır soruşturmanın selameti açısından. Bu geleneği mutlaka yeniden hayata geçireceğiz. Asıl olan partinin kurumsal kimliğidir. Onu hepimizin muhafaza etmesi lazım." şeklinde konuştu.

"CHP genel başkanları doğal cumhurbaşkanı adayıdır"

Gürsel Tekin, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" şeklindeki soruya ilişkin ise şunları kaydetti:

"Baştan itibaren bu adaylaşma konusuna karşı çıktım. Zamanı belli olmayan bir seçimle ilgili bugünden aday belirlemek hem aday açısından hem parti açısından çok sorunlu olur ama bu karar alındı. Keşke alınmasaydı. Eğer karar alındıysa, arkadaşlarımız da çok açık bir şekilde 'Dosya boştur.' diyorsa, adaylarının arkasında durmalı diye düşünüyorum. CHP genel başkanları doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kim olursa olsun. Aday belirleyen bir makamda oturan bir insana 'Bu aday olur mu, olmaz mı?' demek bile çok ayıp bir şeydir. Günü zamanı gelir, kararını alır, 'Ben olmak istemiyorum, arkadaşım Mehmet olsun.' der. Bu başka bir şey. Ama 'Genel başkan aday olur mu, olmaz mı?' tartışması doğru bir tartışma değildir. Genel başkan potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. Ben CHP adayı kim olursa olsun destek veririm. İsim önemli değil."

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Politika
