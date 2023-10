CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Özgür Özel'e destek açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir" dedi. Özel ise "Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de umut yükseliyor, değişime dair umut yükseliyor" ifadesini kullandı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'i Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Çelik, 196 İstanbul delegesinin 185'inin Özel'i genel başkan adayı gösterdiği imzaları Özel'e teslim etti. Çelik, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Demokratik bir biçimde bir kongre süreci gerçekleştirdik. İstanbul Kongresini, kurultay tartışmalarından uzak tutarak bir süreç yürüttük. İstanbul'un iradesinin nasıl ortaya çıkacağını demokratik yöntemlerle belirleyeceğiz demiştik. Seçilen 196 kurultay delegemizle iki büyük toplantı yaptık. Bir tanesi tanışma toplantısı, diğeri değerlendirme toplantısıydı. Yaptığımız toplantıda söz alan tüm kurultay delegelerimiz açık ve net biçimde değişimi tariflediler. Kurultay delegesi olan ilçe başkanlarımızla sıklıkla bir araya geldik. İl yönetimimiz de ilçe başkanlarımız da değişimi tariflediler. İstanbul, toplumun beklentilerine karşı siyasi sorumluluğu üstlenmiştir. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir. Bu irade, sadece İstanbul'un 185 kurultay delegesinin iradesi değildir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Sokakta, sahada, okulda, işte, bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır. İstanbul umudun şehridir. İstanbul, partimizi daha ileriye taşıyacak bir sürecin öncüsü olmak için 185 kurultay delegesiyle Sayın Özgür Özel'in yanındadır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında hep birlikte umudu daha fazla büyütmek, daha fazla çalışmak için bir kurultay gerçekleştireceğiz. Ben hafta sonu gerçekleştireceğimiz kurultayımızın nezaketle, birlik beraberlik havasında gerçekleşmesini temenni ediyorum. Kurultayımızın şimdiden ülkemize ve partimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

ÖZEL: SIRTIMIZDAKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

Özel ise yaptığı konuşmada "İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e, kendisine eşlik eden milletvekillerimize, PM üyelerimize ve ilçe başkanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Kendileri bugün seçim ofisimizde ziyaret ederek, biraz önce İstanbul'un kendi kongresi ve kurultay sürecine yönelik olarak takip ettikleri demokratik adımları tüm aşamalarıyla ifade ettiler. İstanbul şüphesiz, Türkiye'nin dünya tarafından tanınan bir metropol. İstanbul, Türkiye'yi yansıtan, Türkiye'yi temsil eden son derece önemli bir il. İstanbul'da Sayın Başkan tarafından il ve ilçe örgütlerimiz tarafından son derece hassas bir süreç takip edildi. İstanbul İl Kongresi'nden bugüne kadar geçen süreçte, örgütün, ilçelerin sesine kulak veren, mümkün olduğu kadar fazla iletişim içinde olunan, istişare yapılan, süreci kimseyi kırmadan, kimseyi üzmeden, kurultay sürecine en doğru katkıyı verecek şekilde işleten başta İl Başkanımız Özgür Çelik'e, tüm yöneticilerimize, tüm ilçe başkanlarımıza, yürekten teşekkür ediyorum. 196 seçilmiş kurultay delegemizin 185'inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Adaylığıma destek veren her bir delegemize, o delegelerimizi görevlendiren her bir üyemize ayrı ayrı minnet ve şükran borçluyum. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız" dedi.

'İLK GENEL SEÇİMLERDE PARTİMİZİ İKTİDAR YAPMA UMUDUNU BÜYÜTECEĞİZ'

Özel, kurultay sürecine yönelik ise "4'ünde ve 5'inde Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan bir kurultay yapacağız. Kurultaya kaç imzayla girdiğimizin bir önemi yok. Ama kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız. Kaç il başkanımızla birlikte salona girersek girelim, ben 81 il başkanımla birlikte salondan çıkacağımıza ve 6 Kasım'dan itibaren hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni önce yerel seçimlerde, sonra da büyük bir dönüşüm ve umut dalgasıyla birlikte yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar yapma umudunu hep birlikte büyüteceğiz. Ben İstanbul'a, İl Başkanımıza ve cumartesi günü Cumhuriyeti'n 2'nci yüzyılın partiyi yönetecek genel başkan ve kadrolarına görev vermek üzere Ankara'ya gelecek tüm delegelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kaybedenin ve kırgınlığın olmadığı bir kongre yapacağız. Kurultay'dan güçlenerek ve birleşerek ayrılacağız. Ben hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürecin partimiz ve ülkemiz için en iyi sonuçları doğurmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

'DEĞİŞİME DAİR UMUT YÜKSELİYOR'

Özel, bir soru üzerine, "Her geçen gün daha iyi haberler, daha güçlü destekler geliyor. Türkiye'de umut yükseliyor, değişime dair umut yükseliyor. İl örgütlerimiz, ilçe örgütlerimiz ve delegelerimiz sokağın sesine kulak veriyor. Sokak değişim diyor, sokak umut istiyor, gelen her haber bu umudu güçlendiriyor" yanıtını verdi.