CHP içerisinden Özgür Özel'e baskı var: Çözüm için Erdoğan'la görüş, durum çok kötü

Mersin, Samsun Atakum ve İzmir Foça'dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesinde yaşanan haciz şokunun ardından CHP'li belediyeleri icra korkusu sardı. Konuyla ilgili sıkıntılarını CHP lideri Özel'e aktaran başkanlar, "Problemin çözümü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşün" çağrısında bulundu.

"MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GELİRİZ"

CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK)toplantısında CHP liderine taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle 'Borçların kaynağından tahsil edilme uygulaması'ndan vazgeçilmesi isteğinde bulundu. Başkanlar, Özel'e açıkça "Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hale geliriz" dedi.

ÖZEL'İN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ İSTİYORLAR

Belediye başkanları ve CHP'li kurmaylar, belediyelere gelebilecek prim borcu kaynaklı hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti. Görüşme gerçekleşirse seçimden sonra iki lider dördüncü defa bir araya gelmiş olacak.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA DEVREYE GİRİYOR

Bu arada, belediyelerin borçlarının yapılandırılması ve gelirlerini artırıcı adımlar atılması amacıyla CHP'li genel başkan yardımcılarının da devreye girmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten, Gökhan Zeybek'in de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan randevu isteyeceği öğrenildi.

"ORADA NİYE ÖDEMEDİNİZ?"

Türkiye gazetesinin haberine göre; konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan geldi. Yalçın "Yeniden yapılandırma kanunu çıktı. Madem ödeyecektiniz, orada niye ödemediniz? Hatta bazı şirketlerle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, yapılandırma başvurusunda bulundu ve taksitlerini ödemeden yapılandırma dosyalarını iptal etti. CHP'li belediyeler, sigorta prim borcunu ödemiyor, sonra da çıkıyor ve 'SGK'yı batırdınız' diyor" ifadelerini kullandı.