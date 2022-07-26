CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebine yönelik eleştirisine, "Erkan Akçay'ın içi rahat olsun, 1 Ekim'e kadar beklesinler. Darbedilmeler, sağlıkta şiddet devam etsin, cinayetler devam etsin çünkü Devlet Bahçeli TTB kapatılsın istiyor." şeklinde karşılık verdi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM'nin olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduklarını anımsattı.

AK Parti'nin, kanun teklifini incelediğini duyduklarını ve bunu normal bulduklarını söyleyen Özel, ancak MHP'nin meselelere "etki-tepki" üzerinden baktığını ve "kindar gündemi dışında başka bir gündemi olmadığını" öne sürdü.

MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın, CHP'nin TBMM'nin olağanüstü toplanmasına yönelik talebini eleştirdiğini anlatan Özel, "Birileri doğruyu söylüyorsa, sözün içeriğine bakacaksınız, kimden geldiğine değil. MHP'ye önce onu tavsiye ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Konya'daki cinayet işlenmeden önce bütün parti gruplarına gönderdiği yazıda, 'sağlık hizmetlerinin sunulduğu yerlere silahsız girilsin.' dedi. Bu talep kanunlaşmış olsa o cinayet işlenmeyecekti. Demek ki doğru bir talep. Siz buna hemen, kategorik olarak, 'TTB'den geliyor, Genel Başkanımız haftada iki gün TTB kapatılsın çağrısı yapıyor. o yüzden biz buna karşıyız.' şeklinde bakıyorsunuz." diye konuştu.

Şanlıurfa'da bir sağlık çalışanının dün saldırıya uğradığını anlatan ve bu kişinin fotoğrafını gösteren Özel, "Erkan Akçay'ın içi rahat olsun, 1 Ekim'e kadar beklesinler. Darbedilmeler, sağlıkta şiddet devam etsin, cinayetler devam etsin çünkü Devlet Bahçeli TTB kapatılsın istiyor." ifadesini kullandı.

Sağlık sektöründeki sendika ve örgütleri dinlediklerini belirten Özel, bu konuda daha fazla kesimin dinlenebilmesi için TBMM'deki komisyonların toplanması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un, TBMM'nin olağanüstü toplanması konusunda takdirin TBMM Başkanı'nda olduğunu söylediğini aktaran Özel, "Anayasa ve İçtüzük Meclis Başkanımıza burada takdir alanı bırakmıyor. Bıraktığı alan toplantının günü ve saati konusundadır ve bir haftayı geçmeyecek şekildedir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü hatırlatan Özel, "Ülkenin kurucusundan, Birinci Cumhurbaşkanından alınacak çok dersiniz, yenilecek kırk bin fırın ekmeğiniz var." şeklinde konuştu.

İktidarın dış politikasını da eleştiren Özgür Özel, "S-400'ler, dünyanın en pahalı hurdası olarak hangarda. F-35'ler... Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni çarptı adamlar. Ortak olduğumuz projeden koskoca kedi yavrusunu kapı önüne koyar gibi koydular bizi. Gıkınız çıkmadı. Yazıklar olsun böyle dış politikaya." dedi.

"Bizi izlemeye devam etsinler"

Özgür Özel, CHP'nin vaatlerini, iktidarın yerine getirdiğini iddia ederek, KYK kredilerine yönelik faiz düzenlemesinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

KYK öğrenim kredi faizlerinin silinmesine yönelik düzenlemenin ardından bir grup öğrencinin "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" şeklinde paylaşımda bulunduğunu anlatan Özel, "Biz bizden, Türkiye'den ümidi kesmeyenlere teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. ya yaptıracağız seçime kadar, yapmadıklarını seçimden sonra en kısa sürede tıkır tıkır yapacağız. Eksik yaptıklarını da tamamına erdireceğiz." diye konuştu.

Özel, iktidara gelmeleri halinde taşeron işçilere yönelik çalışmayı tamamlayacaklarını ve emeklilikte yaşa takılanların taleplerini yerine getireceklerini de öne sürdü.