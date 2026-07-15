Özel: 15 Temmuz'da 'Darbe' Dedim, Fikrim Değişmedi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılına ilişkin, "Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı, 'Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe' diyen kişiyim. O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi." dedi.

Özel, Meclis'te, gazetecilerin FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Meclisin ve milletin iradesine 10 yıl önce darbe yapılmak istendiğini ifade eden Özel, "O gün bu Meclis kapalıydı ve bu Meclis'in açılmasını, toplanmasını öneren, açıldıktan sonra da Ankara'da olan ve Meclis'e ulaşabilen milletvekilleriyle sabaha kadar darbeye karşı direnen, kapalı olan Meclis'i açtığımız için de hedef haline gelen, bombardıman altında kalan milletvekillerinden birisiyim. O gün Meclis'in açılma fikrinin sahibi olan milletvekiliyim." diye konuştu.

Darbe girişimi sırasında AK Parti'li mevkidaşlarını arayarak, "Bu demokrasiye karşı yapılan bir darbedir. Biz seçilmişlerin arkasındayız. Meclis açılsın. Meclis'i teslim etmeyelim" dediğini belirten Özel, şunları söyledi:

"10 yıl geçti üstünden. Bugün olsa aynı tutumda olurum. O gün çok çeşitli tartışmalar yürüyordu. Çok tartışıldı. 'Tiyatro miyatro değil, bal gibi darbe, kanlı bir darbe' diyen kişiyim. O günden bugüne de fikrim hiç değişmedi. Hiçbir tutarsızlığım yok. Bu açıdan da tarih önünde hep söylediğim gibi tarihin doğru tarafında durmuş olmanın kıvancı içindeyim. Şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle bir kez daha anarım."

Darbe girişiminin ardından cumhuriyetin, kuvvetler ayrılığının, demokrasinin değerinin anlaşıldığını, sadakate değil liyakate bakılması gerektiğinin ortaya çıktığını söyleyen Özel, "10 yılın sonunda elde ne var? FETÖ'nün her türlü, işte ordudaki, yargıdaki, emniyetteki yapılanması, Diyanetteki yapılanması, hepsi ele alındı ama FETÖ'nün siyasi ayağına gelince iş durdu. Hatta geçmişte FETÖ'nün siyasi ayağı konuları üzerine açılmış bazı soruşturmaların ya da yazılmış bazı yazıların yeni yeni ortaya çıktığı ve o yazıyı yazan isimlerin de şu andaki yeni pozisyonlarının çok manidar olduğu ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefet olarak 15 Temmuz 2016 gecesi tereddütsüz darbenin karşısında durduklarını, iktidarla birlikte darbeyi savuşturduklarını ifade eden Özel, "O gün darbe başarılı olsaydı Fethullah Gülen, Humeyni gibi pata pata Ankara'ya inecek, devletin başına bir seçilmiş değil, seçilmemiş, kendisini oraya atamış, ardına da yöneteceği kademeleri atayacak birisi gelecekti. Biz bununla mücadele ettik." dedi.

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına işaret ederek, "Ben 15 Temmuz'a ilk anda 'darbe' diyenim. Hepiniz şahitsiniz, bütün AK Parti'li arkadaşlar şahit. 19 Mart'ta da ilk günde 'darbe' dedim." diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün sizin FETÖ tarafından desteklendiğinizi ifade etti" sözleri üzerine Özel, "Yıllarca bu soruyu bana AK Parti'liler, AK Parti'li grup başkanvekilleri, AK Parti'li siyasetçiler ya da zaman zaman yazılınca sizler sordunuz. 'FETÖ'cülerin Kemal Bey'i desteklediklerine ne diyorsunuz?' dediniz. Biz de dedik ki 'onların hükümetle derdi var diye muhalefetin yaptığı, ortaya çıkardığı bir dosyaya destek veriyorlarsa bu FETÖ'cülük anlamına gelmez' diye. Şimdi Kemal Bey kendisine çokça yapılan bu haksızlığı bana yapmaktan medet mi umuyormuş?" yanıtını verdi.