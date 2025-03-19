CHP Genel Merkezi'nde 'demokrasi nöbeti': Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB'ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına aldı. Gözaltılara tepki göstermek için CHP Genel Merkezi önünde eylem düzenlendi. Eyleme, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, partililer, farklı siyasi partilerin mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"HALKIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA AÇIK BİR DARBE GİRİŞİMİ"

Genel merkez önünde açıklama yapan Deniz Yücel şöyle konuştu: "Türkiye, halkın seçme ve seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme ve seçilme hakkına açık bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu, millete topyekun bir saldırıdır. Ülkemizde yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimiz, Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç, halkçı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kararlılığıyla, şeffaf ve adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi, seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar, zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin ta kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta 4 kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan cumhurbaşkanı ön seçim adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'daki çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.

"BU 86 MİLYONUN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda, bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç, ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse, 86 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde, her türlü pervasızlığı kendine hak gören bu siyasi azınlık, bu sabah itibarıyla Cumhuriyetimizin 100 yılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak ve çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek için de harekete geçmiş durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak nefesidir, ortak iradesidir. Bu mücadele, sadece Ekrem İmamoğlu'nun, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu mücadele, 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de büyük milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz. Siyaseti, iktidarın istediği sınırlarda yapmadık, yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir ve en sonunda mutlaka millet kazanır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve Cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının müjdesini veriyoruz. Ülkeyi rehin almaya çalışanlara sesleniyoruz, 'Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin'. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz, bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle, bu hukuksuzluğa dur diyelim."

"YOL ARKADAŞLARIMIZI YEDİRTMEYİZ"

Yücel konuşmasını, ''Yol arkadaşlarımızı yedirtmeyiz yanlarındayız arkalarındayız. Demokrasi nöbetimiz burada devam edecektir. Buradan ayrılmayın. Milletimizin iradesine demokrasiye, Ekrem Başkanımıza sahip çıkmaya buradan devam edeceğiz.'' ifadeleriyle sonlandırdı. Partililer, Yücel'in konuşmasının ardından genel merkez önünde beklemeye devam etti.