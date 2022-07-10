CHP Genel Merkezi'nde bayramlaşma ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Ak Parti, DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ ağırladı.

CHP'yi ilk olarak, Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, MKYK üyesi, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in başkanlığındaki AK Parti heyeti ziyaret etti.

Bayramların toplumsal olarak birleştirici günler olduğunu söyleyen Mustafa Yel, "Hem dini hem milli bayramlarımıza çok sahip çıkmamız gereken zamanlar. İnşallah bundan sonra da bu birleştirici gücümüzü milletçe 85 milyon olarak kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Jale Nur Süllü, ülkedeki ekonomik koşulların sıkıntılı olduğunu belirterek, çoğu vatandaşın kurban kesemediğini söyledi.

CHP'li Süllü'nün hayvan pazarlarını gezdiklerinde satıcıların hayvanlarını satamamaktan ve yüksek yem fiyatlarından şikayetçi olduklarını belirtmesi üzerine Mustafa Yel, kendisinin Tekirdağ'da hayvan pazarlarını gezdiğini, genelde besicilerin satışlardan memnun olduklarını dile getirdiklerini kaydetti.

Mustafa Yel'in esnafın, "Bu sene tam tersi keşke daha fazla olsaydı elimizde de daha çok satardık." dediğini aktarması üzerine Jale Nur Süllü, "Biliyorsunuz yem fiyatları çok arttı. Biz bir yıl önce gezerken 70 lira olan yem fiyatları şu anda 398 lira." dedi.

AK Parti'li Yel ise yem fiyatlarının bir yıl önce 70 lira olmadığını, çuval fiyatının 150 lira olduğunu belirterek, süt fiyatlarına da bu yıl içinde 3 kez zam geldiğini, yem fiyatlarıyla süt fiyatları arısındaki dengeyi oluşturabilmek için Gıda Komitesi'nin toplantılarını devam ettirdiğini anlattı.

Şu anda süt ve yem fiyatlarının tekrar gündemde olduğunu ifade eden AK Parti'li Yel, "İnşallah yakın zamanda süt üreticimizi rahatlatıcı bir artış olabilir. Bu konuda daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pandemi döneminin getirmiş olduğu zorluklar, Rusya-Ukrayna krizinin getirdiği zorluklara rağmen, güçlü Türkiye Cumhuriyeti her türlü zorluğun üstesinden gelmeye devam edecektir." diye konuştu.

Jale Nur Süllü de Türkiye'nin gerçekten çok güçlü olduğunu belirterek, "Her şeye sahibiz, yeter ki iyi yönetilerek güzel bir ülkede hep birlikte yaşayalım. Ama inanın damızlık hayvanlarını kesiyorlar, artık besiciliği bırakacaklarını söylüyor besiciler. Besici çok güç durumda, gerçi tüm çiftçiler güç durumda sadece besici demeyelim. Ama üretemezsek beslenemeyiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yel'in, "Hem resmi rakamlar hem de gezdiğimizde gördüklerimiz çok şükür köylümüzün şu anda iyi bir dönem yaşadığını gösteriyor." sözlerine Süllü, "Bizim gerçeklerimiz öyle değil ama." karşılığını verdi.

Sadece süt üretimi bakımından konuşmadığını dile getiren Yel ise buğday üretimi, ayçiçeği üretimi ve diğer tüm alanlarla ilgili maliyet artışının yaşandığını söyledi. Ama buna rağmen buğday fiyatlarında maliyet artışının çok üzerinde şu anda fiyat belirlediklerini kaydeden Yel, "Girdi maliyetleri arttı ama tek taraflı baktığımız zaman doğru sonuca ulaşamayız. Mutlaka satış fiyatına da bakmamız lazım. Bakıyorum ben bölgemizde gezdiğimiz zaman Trakya tarım alanında merkez halinde olan bir bölge. Traktörlerimizin modernliğine bakıyorum, yerli ve milli traktörler kullanılmaya başlandı bir yandan." değerlendirmesini yaptı.

"CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı"

Jale Süllü'nün, "Traktörü nasıl kullanacaklar, mazot fiyatları o kadar yükseldi ki." demesi üzerine Mustafa Yel, "İnanın kullanıyorlar, belki CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı." diye konuştu. Süllü de "Genel Merkez değil, alanda yaşadıklarımızı aktarıyorum. Belki genel merkezden çok fazla görünmüyor ama mazot fiyatlarından traktör çalıştıramıyorlar." dedi.

Bunun üzerine Yel, şunları söyledi:

"İnanın çalıştıramayan ben çiftçi tanımıyorum. Sizi ben Tekirdağ'a davet ediyorum. Bayram sonrası gelin bu çalıştıramayan, traktörü olan çiftçimize gidelim. Siz de gelin Tekirdağ'ımızın köylerinde beraber gezelim. Beraber görelim. Tek bir bakış açısı ile görmeyelim, objektif bir bakış açısı ile görelim. Gerçek Türkiye'yi hep beraber izleyelim görelim."

Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünyadaki krizin daha da derinleştiğini, buna rağmen Türkiye'nin makro ekonomik dengeler açısından önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Yel, çalışanlara enflasyon rakamlarının üzerinde bir artış yapıldığını söyledi. AK Parti'li Yel, "Dolayısıyla sorunlar yok değil, bütün dünyada var. İnsanoğlu olduğu sürece sorunlar olacaktır, önemli olan bu sorunları bir şekilde çözecek olan siyasi iradedir. Çok şükür Türkiye'de de siyasi irade son 20 yıldır hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşın alanda aktardıklarını dile getirdiklerini söyleyen Süllü ise bayramda emeklilerin torunlarına bayram harçlığı veremediklerini savundu. Aslında bayramda bu tür konulara girmek istemediğini dile getiren Süllü, şunları dile getirdi:

"Artık bayramları bayram gibi yaşayacağımız, insanların ekonomik sıkıntılar çekmeyeceği, gerçekten hep birlikte üretip, hakça bölüşeceğimiz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Sizler iktidar temsilcisi olduğunuz için bayram vesilesi ile bunları size iletmek isterim."

Eskiye göre olumlu gelişmeler olduğunu dile getiren Yel, ilk kez bayram ikramiyesini kendilerinin uyguladığını söyledi. Bunun üzerine Süllü, ikramiye uygulamasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlaması ile hayata geçtiğini belirtti.

Muhalefetin taleplerini mutlaka dikkate aldıklarını ancak karar verici iradenin iktidar olduğunu vurgulayan Yel ise emeklilerin daha rahat şartlarda yaşamasını sağlayacaklarını söyledi. Mustafa Yel, şöyle devam etti:

"Ancak geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman tabii ki özellikle 38-40 yaşlarda emekli olanlar vardı. Sayın Genel Başkan Kemal Bey'in zamanında biliyoruz ki 39-40 yaşlarında emekli olan vatandaşlarımız vardı. Emeklilik sistemi özel bir bütçedir aslında. Bu havuza gelen para yetmediği için devamlı genel bütçeden hükümetler kaynak ayırmak zorundadır. Şu anda bütçemizin çok önemli bir kısmını yaklaşık 300 milyardan fazla kısmını sigorta sistemine ayırmak durumundayız, bunun en büyük nedeni de 38-40 yaşlarında zamanında emekli olup, şu anda hala emeklilik sistemi içinde, 25-30 yıldır çalışmadan, emeklilik sisteminin devam ettirilmesinden kaynaklanan zorunluluktan dolayı biz 300 milyar lira kadar rakamı zaten emeklilik sistemine ayırıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde baktığınız zaman çok genç yaşta emeklilik kabul edilmiyor."

Yel'in, emeklilikte geçmiş dönemin sıkıntıları nedeniyle bunların yaşandığını ve mutlaka çözeceklerini dile getirmesi üzerine Süllü, "20 yıldır iktidardasınız, 20 yıldır çözülmedi. Bize düşecek herhalde çözmek." dedi.

Mustafa Yel de bunun üzerine gelecek yıl haziran ayında seçimlerin yapılacağını hatırlatarak, kararı milletin vereceğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bugün 17 partiyi ağırlayacaklarını belirten Süllü, şu temennileri ifade etti:

"İnşallah sorunların yaşanmadığı, ülkemizde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, emeklilerimizin rahat nefes aldığı, torunlarına rahatlıkla harçlık verdiği, esnaflarımızın 'Yarın dükkanımı nasıl açarım?' diye endişelenmediği, çiftçimizin 'Nasıl kontağını çalıştırırım?' diye düşünmediği günlerde bayramları kutlamak dileğiyle ziyaretiniz için çok teşekkür ederim."

Mustafa Yel de "Biz zaten o günleri çoktan oluşturduk siz farkında değilsiniz Sayın Vekilim." dedi.

DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetleri de ziyaret etti

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Uygar Elitoğ, partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti heyetinin ardından DSP, Vatan Partisi ve HDP heyetlerini ağırladı.

DSP ve Vatan Partisi ziyareti sırasında bir erken seçimin gerekli olduğu vurgusu yapıldı, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki HDP heyetinin ziyareti sırasında ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine görüş alış verişinde bulunuldu.

Bu sistemin "muhalefeti yok saydığını" savunan Katırcıoğlu, Meclis'in "bir ortak akıl üretme yeri" olması gerektiğini söyledi. HDP'li Katırcıoğlu, "Biz düşman değiliz ki. Bu ülke böyle bir yönetimi hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bu mesele çözülmüş halde bayramı kutlarız." ifadelerini kullandı.