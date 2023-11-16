CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ve Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ve Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da temaslarda bulundu. Özel, ziyareti çerçevesinde KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Gönyeli'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti. Sonrasında Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'deki kabrini ziyaret edip çelenk bıraktı. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika