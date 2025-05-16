CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Otizm bir eksiklik değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otizmin bir eksiklik olmadığını belirterek, "Eksik olan bu ülkenin, bu güzel çocuklara, onların güçlü ailelerine, dayanışmaya susamış hayatlarına, hepimizin siyaset kurumunun bir bütün olarak omuz verememiş olmasıdır." dedi.

Özel, partisinin Engelliler Haftası dolayısıyla Kuşadası ilçesindeki bir otelde düzenlediği ? Otizm Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Özel, partisinin düzenlediği bilimsel bir programda ilçe ve il başkanlarının konuşma yapmasını eleştirerek, "Ülkenin genel siyasetindeki tartışmaları salona dayatırsanız bu salondan sizin gibi düşünmeyenleri kaybetmeye ve burada yaratmaya çalıştığınız toplumsal faydadan onları mahrum etmeye başlarsınız." dedi.

Otizmin doğuştan geldiğini, her 31 çocuktan birinde otizm görülebildiğini ve otizm konusunda ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine değinen Özgür Özel, Türkiye'de 2 milyona yakın otizmlinin bulunduğunu dile getirdi.

Özel, Türkiye'de 700 bine yakın otizmli çocuğun bulunduğunu ve bunların sadece 42 bininin okula gidebildiğine aktararak, şunları kaydetti:

"Siyaseti engellilere, otizmlilere dayatarak değil onları siyasete davet ederek çok önemli yollar alınabilir. Kimse aklından çıkarmamalıdır ki otizm bir eksiklik değildir. Eksik olan bu ülkenin, bu güzel çocuklara, onların güçlü ailelerine, dayanışmaya susamış hayatlarına, hepimizin siyaset kurumunun bir bütün olarak omuz verememiş olmasıdır. Meseleyi en iyi özetleyecek söz, anne ve babaların 'Gözüm arkada kalmasın' sözüdür. Anne ve babada benden sonra bu çocuğa ne olacak kaygısı varsa, sosyal devlet yok demektir. CHP'nin gelecekteki iktidarında ailelerin 'benden sonra bu çocuğa ne olacak' sorusunu ortadan kaldıracak ve onlara 'gözünüz arkada kalmasın, evlat devlete emanettir' dedirtebilmek en büyük hedefimizdir."

Özel, partilerinin engelli ve otizmli bireylerin hayatını kolaylaştırılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Özgür Özel daha sonra otizmli bireylerin oluşturduğu koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da birer konuşma yaptı.