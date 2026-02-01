CHP Genel Başkanı Özel, Çorum'da Hitit Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesince Çorum'un Mecitözü ilçesine yaptırılan Hitit Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı.

Özel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçede aynı anda pek çok ihtiyacı ortadan kaldıracak 500 kişilik salon, düğün salonu, misafirhane ve kent lokantasından oluşan önemli bir eser inşa edildiğini söyledi.

İki yılda inşa edilen merkezin 280 milyon liraya mal olduğunu dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"4 bin 250 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş, 192 kişilik konferans salonu, 2 eğitim salonu, fuaye alanlarıyla dört dörtlük bir hizmet. Bu, Ekrem Başkan'ın Anadolu'ya 36. dokunuşu. Yani Çorum'da, Rize'de, deprem bölgesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin imkanlarıyla, Ekrem Başkan'ın önerisiyle, İBB çalışanlarının emekleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'mizin onaylarıyla kazandırdığımız 36. eser bu. Bütün imkansızlıklara, engellemelere rağmen yapıyoruz."

Mecitözü ilçesinin nüfusunun düştüğünü dile getiren Özel, "Nüfus 26 binden 13 bine düşmüş AK Parti döneminde. Altı banka şube kapatmış burada. Adliye varmış, kapanmış. Pancar dairesi varmış, kapanmış. Telekom, Tapu dairesi, Askerlik Şubesi, Orman idaresi, cezaevi kapanmış. Beke Kaplıcası 25 yıldır kapalı bekliyormuş." dedi.

Özel, "Mecitözü'nün yeniden eski günlerine kavuşması, canlanması, hizmet görmesi için ne yapmak lazım? İşte bu binayı Mecitözü'ne kim yaptıysa onu cumhurbaşkanı yapmak lazım." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, CHP'li belediyelerin bugüne dek Türkiye genelinde 800 kreş, 77 öğrenci yurdu, 165 kent lokantası, 160 halk market yaptığını aktardı.

Türkiye'de CHP'li belediyelerin çoğunlukta olduğuna işaret eden Özel, "CHP'li belediyelere her türlü zorluğu çıkarıyorlar ama bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan ayağa kaldırıyor. Omuz omuzayız, kol kolayız. El eleyiz, gönül gönüleyiz." diye konuştu.

Özel, konuşmasının ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve partililerle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesti.