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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na iletecek

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'da eşi ve iki oğlu hayatını kaybeden Emine Şenyaşar'ın taleplerini Cumhurbaşkanı'na ileteceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ın taleplerine ilişkin, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim." dedi.

Özel, Şanlırfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de meydana gelen olayda eşi ve iki oğlu hayatını kaybeden ve suçluların ceza alması için Adalet Bakanlığı önünde 123 gündür eylem yapan Emine Şenyaşar'a bakanlığın önünde ziyarette bulundu, taleplerini dinledi. Özel'e ziyaretinde, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Özgür Özel, olaya ilişkin hastane kameralarına yansıyan görüntülerin birileri tarafından adaletin eline ulaşmaması için kaybedildiğini öne sürerek, Şenyaşar'ın isyanının haklı olduğunu söyledi.

Yaşanan olayda adaletin gözünün kör edildiğini ifade eden Özel, "CHP olarak da bir evladı olarak da onun haklı mücadelesinin yanındayız. Onun bu mücadelesi, yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Emine Şenyaşar'ın yaşadıklarının toplum vicdanına kazındığını dile getiren Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Ben hem evladıyla ilgili talebini ve burada durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim. Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim."

Kaynak: AA / Politika

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