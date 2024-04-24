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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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