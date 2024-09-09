CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Mezarlığı'nı Ziyaret Etti ve Kutuplaşma Konusunu Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da bulunan Devlet Mezarlığını ziyaret etti. Özel, Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın kabrine çelenk bıraktıktan sonra mezarlıktan ayrılmadan önce yaptığı konuşmada, "Teğmenlerin yaptığını imam hatiplilerin bir toplantısında dile getirirseniz burada doğrudan ben bir kutuplaşma istiyorum en uygun zemin burada diyorsunuzdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sabah saatlerinde beraberindeki heyetle Anıtkabir'e gitti. Özel ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in ardından da Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığını ziyaret etti. Özel, CHP'nin eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal'ın kabrine çelenk bıraktı. Mezarlıktan ayrılmadan önce basına konuşan Özel, Narin'in ölü bedeninin bulunmasıyla, CHP'nin kuruluş yıl dönümüyle ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teğmenlere karşı sözleriyle ilgili konuştu.

"Böyle bir günde müzikli bir programı doğru bulmadık"

Akşam düzenlenecek olan Şevval Sam konserinin iptal edildiğini söyleyen Özel, "Hepimizin yüreğini sızlatan bir haber aldık. Aslında 20 gündür bu haber yavaş yavaş yaklaşıyordu ama kabullenmek istemiyorduk. Bir iyi haber, bir sıradışı haber bekliyorduk. Ancak Narin'in katledilmesinden sonra ve Tunceli'den gelen 4 şehit haberimizle, sanatçımız Şevval Sam ile de görüşerek ve görüş birliğiyle bu konseri ileri bir tarihe erteledik. Böyle bir günde müzikli bir programı doğru bulmadık" diye konuştu.

"CHP'nin nasıl yönetileceği konusunda artık hiçbir mutabakatsızlık yok"

CHP'nin ilk kongresinden beri 105 yıl geçtiğini hatırlatan Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez bir seçimden birinci parti çıkmanın, 50 yıl sonra da iktidarı tek başına yakalamanın ve CHP ile ona inanan tüm demokratlarla tarihin akışını bir kez daha değiştirme imkanını yakalamış ve sorumluluğunu yüklenmiş durumdadır. Bunun için geride bıraktığımız tüzük kurultayınca partimizi nasıl yöneteceğimize dair tüm maddeleri müzakere ettik ve birçoğu oy birliğiyle bazılarıysa çok net bir oy farklılığıyla değişti. CHP'nin nasıl yönetileceği konusunda artık hiçbir mutabakatsızlık yok" şeklinde konuştu.

"Teğmenlerin yaptığını imam hatiplilerin bir toplantısında dile getirirseniz burada doğrudan ben bir kutuplaşma istiyorum en uygun zemin burada diyorsunuzdur"

Harbiye mezuniyetinde bir geleneğin yerine getirildiğini vurgulayan Özgür Özel, Harbiye'nin kurulduğu günden beri her sene kılıç çatma ve yemin merasiminin yapıldığını dile getirdi. Bu sene 3 harp okulundan da kadın teğmenlerin birincilikle mezun olduğunu hatırlatan Özel, bu durumun Cumhuriyet için büyük bir gurur olduğunu ve teğmenlerin birinciliğini büyük bir gurur olarak ifade etti. Cumhuriyetin 100 yılını boşuna doldurmadığının kanıtı kadın teğmenlerin 3 harp okulundan da birincilikle mezun olması olduğunu belirten Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Kadın teğmenlerden biri Harbiye'de arkadaşlarının kılıçlarını çekip çatarak geldiğinde onlara yemin ettiriyor. Sayın Erdoğan 8 gün sustu, sonra manidar ama manası hiç hoş olmayan bir konuşma yaptı. Bu konuşmayı imam hatiplilerin bir derneğinde yapmış olması toplumsal kutuplaşmayı ve Türkiye'nin aşmakta olduğu bir süreci geri çağırmaktan medet umduğu için son derece rahatsız edici buluyorum. Ne imam hatipler ordunun düşmanıdır ne ordu imam hatiplere karşıdır. İmam hatiplilerin görevi anayasa çerçevesinde bu milletin ihtiyacı olan din hizmetlerini görecek personel yetiştirmektir. Harbiye'nin göreviyse savunmayı gerçekleştirecek personeli yetiştirmektir. İkisinin de anayasal düzende yerleri vardır, kanunda yerleri vardır. Teğmenlerin yaptığını imam hatiplilerin bir toplantısında dile getirirseniz burada doğrudan ben bir kutuplaşma istiyorum en uygun zemin burada diyorsunuzdur. Size karşı yapılan hararetli alkışları orduya karşı yaptığınız açıklamalara imam hatiplilerden gelen alkışlar diye gösterdiğinizde o zaman olan oluyor." - ANKARA