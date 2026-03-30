CHP Genel Başkanı Özel, Sincan Cezaevi ziyaretinin ardından konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediyesi hakkında yürütülen "zimmet" soruşturmasına ilişkin, "Belediye yönetiminin şikayetiyle yürütülen bir dosyadır. Önceki dönemde göreve gelmiş bir personelin, iddia o ki imza taklidiyle yaptığı bir iştir." dedi.

Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ile gazeteci İsmail Arı'yı, Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmelerin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın tutukluluk incelemesinin yapıldığını hatırlatarak, görevine geri dönmesi temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, Tanju Özcan'ın kurduğu vakıfla öğrencilere burs verildiğini ve soruşturmanın bunun üzerinden başlatıldığını belirterek, "Üç harfli 3 şirket vardı, 'Şikayetçi değiliz, zorla vermedik, şikayet etmedik' dediler. Bir tanesinin eski çalışanı şirketi bağlamayan bir ifade vermişti, o konuda da şirket açıklamasını yaptı." diye konuştu.

Gazeteci İsmail Arı'nın tutukluluk durumunu da eleştiren Özel, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un, nisanda Türkiye ile ilgili raporu çıkacak. Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve İsmail Arı'nın durumları rapora girecek. Niye girsin? Bu raporlara göre, Türkiye'de demokrasinin durumuna bakılıyor. Türkiye'ye yatırım yapılıyor, yapılmıyor, geliniyor, gelinmiyor. Neden bir adım daha geriye götürüyorsunuz ifade özgürlüğünü, gazetecilerin haber yapma hakkını?" sözlerini sarf etti.

Sorular

Özgür Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Etimesgut Belediyesi hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "zimmet" soruşturmasına ilişkin soruya karşılık Özel, "Belediye yönetiminin şikayetiyle yürütülen bir dosyadır. Önceki dönemde göreve gelmiş bir personelin, iddia o ki imza taklidiyle yaptığı bir iştir. Bu, belediye yönetimince fark edildiğinde de bu konuda bir suç duyurusunda bulunulmuştur. Bizdeki bilgiler bundan ibaret. Bizimle ilgili bir husus sonuçta yok." yanıtını verdi.

Özel'e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılması soruldu.

Soruşturmanın Ankara'da açılmış olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Ankara ya da Aydın yetkiliyken hiç olmazsa İstanbul'da açılmamış. Onlar İstanbul'da açınca buradaki kıymetli başsavcılara hakaret suçunu da işliyorlar. Dava açmış bize. 19 Mart darbesi yapılmadan 5 hafta önce grup toplantısında 'Bir darbe mekaniği işliyor, bu mevcut cumhurbaşkanının kendinden sonrakini engelleme, mevcut iktidarın sonraki iktidara darbe girişimidir' diye tanımlamıştım. Bizim temel tezimiz bu ve Türkiye'de yüzde 60 oranında destek görüyor. Hadi bana dava açıyorsun, milletin yüzde 60'ıyla da mı davalık olacaksın? Millet bu davayı sandıkta çok fena görür. Yüzde 60 söyleyeceğini söyler."

"Burada haksızlık, eşitsizlik, çifte standart vardır"

Özel, bir gazetecinin, "İçişleri Bakanı, en çok AK Parti'li belediyelere soruşturma izni veriliyor, siyasi bir ayrım yok' dedi, bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda 17 belediye başkanım tutuklu. Girdi çıktılarla 25 belediye başkanım sabahın 6'sında, gecenin 12'sinde, 3'ünde jandarma veya polis baskınıyla alındılar, tutuklandılar. 107 arkadaşım tutuklu yargılanıyor. 450'den fazla arkadaşımız yargılanıyor. Diyor ki, 'CHP'li belediyelerin 3 katı AK Parti'li belediyelere soruşturma izni verdik'. Bir tanesine sabah polis ve jandarma gitmediyse burada haksızlık, eşitsizlik, çifte standart vardır. Adil bir yargılama olur, ağzımızı açarsak namerdiz, ama bugün yapılan haysiyet cellatlığı. CHP'lilerin hepsinin koluna iki jandarma giriyor, kameraları kuruyorlar, çekiyorlar, dünyanın en büyük suç örgütü çökertilmiş gibi itibar suikastıyla götürülüyorlar. AK Parti'lilere soruşturma izni verilmiş. Hangisinin kapısına sabahın 6'sında polisle, kamerayla ya da hangisinin kaldığı otelin kapısına polis kamerasıyla dayandınız Sayın İçişleri Bakanı? AK Parti'den bir kişiye gözaltı yok, tutuklama yok, CHP'nin tamamına var. Sağ olsun, Allah razı olsun İçişleri Bakanı nasıl iki parti arasında ayrımcılık yapıldığını anlatmış."

"Tencere yuvarlanır, kapağını bulur, bu millet görür"

Bir gazetecinin, "Adalet Bakanı Akın Gürlek, sizin açıklamalarınız sonrası, 'Cumhurbaşkanı'nın talimatı var ondan susuyorum, yoksa istersem Özgür ile mücadele ederim' dedi, bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki sorusunu Özel, şöyle yanıtladı:

"Siyaset, milletin aklında bir soru varsa 'Sus' denilince susulacak yer değildir. Biz, ortaya sorular koyduk, ID numaraları söyledik. Tüm ID'ler doğru. Çevre Bakanlığı diyebiliyor mu, 'Hayır, Özgür Özel'in söylediği bu taşınmazlarla Akın Gürlek'in hiçbir zaman ilgisi olmamıştır'. Biz bunun üzerine gitmeye başladıkça elden çıkarmış, satmış. Mal beyanı sadece tapudan mı ibarettir, yoksa mal beyanında banka hesap numaraları ve içerideki paralar da var mıdır? Mal beyanı tek kişiden mi ibarettir, yoksa eşin üzerine kayıtlı olanlar da var mıdır? Bu konuda söyleyeceklerimi söyledim, cevabı bekliyorum, ne yaşanacak bekliyorum. Cumhurbaşkanı'nın görevi, atadığını susturmak değil, atadığı kişiyle ilgili şüphe varsa kamuoyunun en açık ve şeffaf şekilde bilgilendirilmesini talep etmektir."

Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın bu hafta AK Parti'ye katılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine ise "Tencere yuvarlanır, kapağını bulur, bu millet görür. İnşallah bekliyorum Keçiören Belediye Başkanını bu çarşamba günü alsın Recep Tayyip Erdoğan layıkıyla, ondan sonra konuşacağız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına da değinen Özel, "Sayın İçişleri Bakanı'na soruyorum, o videolar 1,5 saat içinde yandaş basına servis edildi. O videoları çeken polis, o videoyu gitti birine emanet etti ya da emanet ettiği yerde yaptı. Bunlar hakkında soruşturma açtınız mı? ya da onlar savcılığa mı verdiler? Savcılığa soralım. Bu soruların hepsine teker teker cevap bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.