CHP lideri Özel: İddianame boş değildir, bomboştur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sultanbeyli Meydanı'nda partililere hitap etti.

"Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingin başında, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Tekin Aras dua etti.

CANLI YAYIN TALEBİNİ YİNELEDİ

Mitingde toplanan kalabalığa hitap eden Özel, güçsüzleştirilmek için saldırıya uğradıklarını, bu yüzden öfkeli ve hüzünlü olmalarına karşın 19 Mart'tan bu yana direndiklerini söyledi. Miting alanında olan Ahmet Özer'in tahliye edilmesi dolayısıyla mutlu olduklarını belirten Özel, tutuklu olan belediye başkanları ve meclis üyelerinin özgürlüklerine kavuşacağı günleri beklediklerini kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi hazırlamasını aylardır beklediklerini ifade eden Özel, yargılamaların canlı yayınlanması talebini yineledi.

"İDDİANAME BIRAKIN BOŞ OLMAYI, BOMBOŞTUR"

Yargılama olmadan her gün başsavcılık eliyle masumiyet karinesinin zedelendiğini ileri süren Özel, "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesi ve yayınlanan şemaların Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde de yapıldığını dile getirdi.

İddianamede çelişkiler bulunduğunu savunan Özel, şunları öne sürdü: "Bakın, 15 gizli tanık, 76 iftiracı, iddianame bundan ibaret. İçinde 969 kez 'hatırladığım kadarıyla', 691 kez '-mışlar', '-mişler', '-muşlar', 546 kez 'duyduğuma göre', 516 kez 'bildiğim kadarıyla', 499 kez 'olabilir', 370 kez 'bilgim yoktur', 235 kez 'öyle olduğunu zannediyorum, düşünüyorum', 9 kez 'hissettim'... Bunları söyleyerek iddianame yapmışlar. Bakın iddianamede iddia vardır, kanıt yoktur. İddianameye 'Boş mu diyeceksiniz?' diyorlar ya, boş demiyorum. İddianame boş değildir, bomboştur."

"BU SUÇLUYA BİR SUÇ UYDURMAKTIR, SUÇ UYDURMAK İÇİN DELİL BULMAKTIR"

Bir yerde suç varsa üstüne gidilmesi gerektiğini söyleyen Özel, "Suçun üstüne şöyle gidilir. Belediyeye müfettişi yollarsın, denetler. İhaleye bakar, suçu bulur, delili arar, oradan suçluya gider, cezayı verir. Ama bugün yapılan iş, suçtan suçluya gitmek değil, Tayyip Bey'in bildirdiği suçludan, 'Kim suçlu?' 'Ekrem İmamoğlu', bu suçluya bir suç uydurmaktır. Suç uydurmak için delil bulmaktır. Delil bulamadığı için iftiracı yaratmaktır, gizli tanık yaratmaktır. Buradan 2 Eylül'de 'Kimseyi sadece tanık beyanıyla içeride tutmuyoruz, varsa söyleyin hemen çıkaralım.' diyen Başsavcı'ya söylüyorum. Başta Kadriye Kasapoğlu, onlarca arkadaşımız sadece tanık beyanıyla içeridedir. Onları derhal bırakmak boynunuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Davanın savcısına vaktiyle eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Özel, ayrıca şu iddialarda bulundu: "Savcının yazdığı, başsavcının savunduğu bu iddianameyi görünce kendisine şöyle söylüyorum, Allah senden razı olsun. Ben buraya çıkıp da bu iddianamenin siyasi bir iddianame olduğunu asla ve asla bu kadar güzel anlatamazdım. Diyorsun ya 'Bunların amacı Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin adayı yapmak.' Diyorsun ya 'Bu sebepten dolayı bunların partisi kapanmalıdır.' 'CHP kapansın diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmelidir' diyorsun ya. İşte sen kendi ağzınla bu davanın hukuki olmadığını, Ekrem Başkan'a ve diğer arkadaşlara söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını, amacın siyasi olduğunu, talimatın Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini itiraf ediyorsun."

Özel, iddianameye karşı bir internet sitesi kurduklarını belirterek, vatandaşlardan bu siteye girip suçlamalara karşı cevaplarını görmelerini istedi.