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CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asıl sorun, bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Asıl sorun, bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Dört gençten üç tanesi yurt dışına çıkma hayali kuruyor." dedi.

Manisa'da bir otelde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Özel, 81 ilden gelen gençlik kolları il başkanlarını memleketinde ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Özel, gençliğin heyecan, yeni fikirlere açık olmak, geleceğe hedefler koymak, umutla bakmak anlamına geldiğini belirterek, gençlerin en büyük hedefinin Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet hedefini yakalamak ve bıraktığı mirası korumak olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin gençlerle gelişip büyüyebileceğini vurgulayan Özel, partisinin gençlik kolları üyelerinin afiş ve bayrak asan, broşür dağıtan, kalabalık toplayan, tezahürat ve alkış yapan birimler olarak görülmemesi gerektiğini, gençlik kollarının cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki CHP iktidarını kuracak ve yönetecek üyeler olduğunu kaydetti.

Özel, seçim listelerinde gençlere daha çok yer vereceklerini bu yönde tüzük değişikliği yapacaklarını, en başarılı gençlik kollarının başkanlarını da ön seçime dahil etmeden listelere alacaklarını aktardı.

Partisinde en büyük yatırımı gençlere yapacaklarını dile getiren Özel, gençlerin özel olarak eğitileceğini, bir sonraki seçimde salondaki katılımcılar arasından milletvekilleri, bakanlar çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

Türkiye'nin beka sorunu olduğu görüşlerine katıldığını ancak bu ülke üzerinde hesap yapanlara 100 yıl önce olduğu gibi bugün de izin vermeyeceklerini belirten Özel, "Ama asıl sorun, bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Dört gençten üç tanesi yurt dışına çıkma hayali kuruyor. Türkiye'de gençlerin yüzde 75'i gençlerin deyimiyle bavulları kafada toplamış. Fiilen toplaması ise an meselesi. Buradan sesleniyorum; Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin gerçek beka sorunu dünyanın bu ülke üzerinde hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin sizin yüzünüzden yurt dışında hayal kurmasıdır." dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarıyla ilgili sessiz, suskun kalmadıklarını, bu meseleye "Yaser Arafat - Bülent Ecevit" çizgisinden baktıklarını anlatan Özel, "Siz, Filistin meselesinde kulağınızın üstüne yatarken CHP'nin ve devrimci gençlerin meselesiydi. Filistin meselesi, yine bizim meselemizdir, yine bizim meselemizdir." diye konuştu.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birlikte Refah Sınır Kapısı'na gidip Filistin'de yaşananları tüm dünyaya birlikte duyurma yönünde yaptığı çağrısını yineledi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Filistin Türkiye Gençlik Haberler

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