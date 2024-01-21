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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'i anma törenine katıldı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kamer Genç'in vefatının 8. yılında düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a geldi. Özel, burada yaptığı konuşmada, Kamer Genç ile olan ilişkisini ve CHP'nin dürüst, korkusuz ve ilkeli siyaset anlayışını vurguladı. Ayrıca, yerel seçimlerde Elazığ Belediyesi'ni kazanma hedeflerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde." dedi.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç için vefatının 8. yılında Nazimiye ilçesinde yarın düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Elazığ'a gelen Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, hayattayken Kamer Genç ile Mecliste hep yan yana olduklarını söyledi.

Ölümünden kısa süre önce CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Genç'i ziyaret ettiklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Bana 'Seneye ben olmam, bakalım ne yapacaksınız?' dedi. Biz de 'Sen olmazsan da biz senin yanında oluruz, seni yalnız bırakmayız.' dedik. 2016 yılının ocak ayından beri hem sevgili Veli Ağbaba hem Nurettin Demir hem de o dönem ve bu dönem milletvekillerimiz ile Kamer ağabeyimizin ölüm yıl dönümlerinde mezarı başında oluyoruz. Bu sene de buraya bu kez Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla geldim."

Siyasette Kamer Genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli bir siyaset ile var olduklarını ifade eden Özel, rahmetli Genç ve bütün Cumhuriyet Halk Partililerle gurur duyduklarını kaydetti.

"Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır. Buradan, Elazığ'dan sesleniyoruz: Milletin derdi DEM değil milletin derdi zam, zam, zam. Tutturmuş bir DEM, DEM, DEM." diyen Özel, Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM Partisinin ayrı birer parti olduklarını dile getirdi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin, milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı, hiç kimseyle bir ilişkisi yok, herkes gözler önünde. DEM'i bırak da artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver emekliye, en az bir asgari ücret ver, ondan sonra gel bizimle uğraş. Millet aç, yoksul, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme, seninle muhatap olmuyorum."

31 Mart'taki yerel seçimlerde önemli bir başarı elde etmek istediklerini belirten Özel, eski CHP İl Başkanı Coşkun Çağlar'ın Elazığ Belediye Başkan adayları olduğunu ifade etti.

Özel, şöyle dedi:

"Elazığ'da 31 Mart için son derece çalışkan ve yakışıklı, Elazığ'a yakışır, partimizin önceki dönem il başkanı olan adayımıza sahip çıkmanızı bekliyorum. Milletvekilimiz Gürsel Erol, belediye başkan adayımız ve il başkanımızla hepinizden beklentim şu, nisan ayında Elazığ Belediyesine bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum. Belediyeyi kazanın, hep birlikte gelelim, Elazığ Belediyesini bir partinin belediyesi olmaktan çıkarıp Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum, tekrar geleceğim. Elazığ Belediyesini kazanacağız, tarih yazacağız."

Yarın Tunceli'de olacaklarını belirten Özel, Elazığ'a da belediye başkan adayları ile çalışmak için geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Elazığ Politika Haberler

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