Özgür Özel ile görüşen eş başkan, 'Kürt meselesini CHP çözebilir' dedi

Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Basına kapalı yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında Özel, daha önce muhalefet partilerini ziyaret eden DEM Parti'nin, CHP'den de görüşme talebi olduğunu fakat bir cenazeye katıldığı için ziyaretin bugüne kaldığını söyledi.

Görüşmede ülke gündemini değerlendirdiklerini belirten Özel, ziyaret dolayısıyla konuklarına teşekkür etti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde 28 gün sonra ziyaret ettiğini anımsatan Özel, şöyle konuştu:

"Kendisi haksız bir tutuklamayla karşı karşıya ve görevine kayyum atanmış durumda. Bunun OHAL döneminden kalmış bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı mücadele etme iddiasıyla alınan OHAL yetkisiyle çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararnameye sığınılıyor. 2019-2024 arasında buradan alınan yetkiyle 49 belediyeye kayyum atanmıştı. 2024'te 7 belediyeye kayyum atanmış durumda. Esenyurt'ta seçimi yüzde 51 oyla kazandık, şimdi yüzde 82 kayyuma karşı. AK Parti'ye oy verenler de Ahmet Özer'e haksızlık yapıldığını söylüyor. Kayyum atanan hiçbir yerde durum bundan farklı değil. İlk günlerdeki hissiyatın oldukça değiştiğini, peşi sıra gelen anket değerlendirmelerinde Türkiye genelinde de kayyum uygulamasının, vatandaşın vicdanında mahkum edildiğini, hoş karşılanmadığını hep birlikte değerlendiriyoruz."

"SON DERECE KIYMETLİ BULUYORUZ"

Mecliste 10 muhalefet partisinin geçen hafta tarihi bir adım atarak kayyum düzenlemesinin kaldırılması için kanun teklifi verdiğini belirten Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın "kayyumlara karşı bir yasal düzenlemenin bu Meclis tarafından yapılması gerektiğini söylediğini" ifade ederek, "Bu da çok kıymetlidir. Bizim Sayın Feti Yıldız ile zaman zaman çok farklı düşündüğümüz oluyor ama onun da 10 muhalefet partisinin ortaya koyduğu bu iradeye, Sayın Devlet Bahçeli adına hukuki değerlendirmeler yapan bir isim olarak MHP'nin kurumsal tavrını ifade etmiş olmasını son derece kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayyum uygulamasının milletin vicdanında yerinin olmadığını dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut durumu da yasal olarak düzeltecek çalışmayı bizce 9'unda görüşmeler başlayıp, Meclis bütçe maratonuna girmeden evvel hızla, bu bir günlük iş, ilk kez bütün partiler bir arada, önce komisyonda bunu bir günde geçirip, sürelere bütün partilerin mutabakatı varsa zaten ertesi gün görüşmelerin başlamasına cevaz veriyor İçtüzük, ki AK Parti bunu tek başına bile defalarca ihlal ediyor. Ama tüm partilerin mutabakatını, bir gün komisyonda, ertesi gün Mecliste bu maddeyi hep birlikte düzeltebiliriz. Önümüzdeki dönem kim, ne ile ilgili, ne söyleyecek olursa olsun bu Meclisin bu dönemde böyle bir antidemokratik uygulamayı oybirliği ile ortadan kaldıracak adımı atması her yönüyle güven artırıcı ve Millet Meclisi açısından özgüveni gösteren, Türkiye'ye de umut verecek bir adım olacaktır. Bu yüzden buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sayın Genel Başkanına ve grup yöneticilerine bu çağrımızı tekrar ediyoruz. Geçen hafta muhalefetin hep birlikte attığı bu adıma MHP'nin dün gösterdiği yaklaşımı çok kıymetlendiriyorum. Bu konuda AK Parti'nin tutumunu ve olumlu bir adımını bekliyoruz."

Özel, kayyum konusunda partisinin grup başkanvekillerinin AK Parti'nin grup yönetimiyle hızla görüşeceklerini, bu sorunun çözümü için AK Parti'den, MHP'den ayrışmayan bir adım beklediklerini ifade etti.

Özel, "Yargı süreci tamamlanmış olanların yerine eskiden olduğu gibi belediye meclisinden seçilir. Tamamlanmamış olanlara da eğer tutukluluk tedbiri uygulanmıyorsa bir yandan yargılaması sürer ama böyle adımlar atılmaz. Bu da dört dörtlük bir demokratikleşme adımı olur. Bugünler için de son derece güven artırıcı bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.

"İLK GÜNKÜ TUTUMUMUZDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsündeki "gündem yaratan" açıklamalarından sonra kendisinin de partisinin tutumunu tarif ettiğini dile getiren Özel, "Biz şeffaf, samimi, toplumsal mutabakata dayanan bir sürecin işletilmesini, bu sürecin işletileceği yerin mutlaka ve mutlaka TBMM olmasını, hiçbir partiyi ve toplumun hiçbir kesimini dışlamaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bir toplumsal mutabakat inşasında toplumun en kırılgan kesimlerinin gözetilmesi gerektiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan şehit aileleri ve gazilerin 'Olmaz' dedikleri bir sürecin olmayacağını, onların da mutlaka sürece katılmalarını söylemiştim. Kendilerine yaptığımız bütün ziyaretlerde oradan 'Biz gerekirse yüreğimize taş basarız, başka şehitler gelmesin, terör bitsin diye her türlü sorumluluğu alırız. Ama bunun siyasete alet edilmesi, siyasi menfaatlere dönüştürülmesi durumunda da hakkımızı helal etmeyiz' dediler. Bu çerçeve son derece kıymetli, çok sorumlu bir çerçevedir. Bu çerçevedeki bu yaklaşımı da son derece önemsiyorum. Bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye, bir ve bütün halinde, 40 yıldır çözemediği ve Türkiye'ye çok şey kaybettirmiş, hepimize çok acılar yaşatmış süreci bir toplumsal mutabakatla, toplumsal barış sürecine dönüştürebilir. Bu, Türkiye'deki herkese kazandırır. Uluslararası ilişkilerde, içinde bulunduğu bölgede, coğrafyada Türkiye'yi çok sayıda riskten de kurtarır. Bu noktada ilk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Biz bu ülkede yaşayan herkesin kendini eşit hissettiği, eşit gördüğü ve bu eşitlik için de eşitçe yaşadığı bir ülke istiyoruz. Bunun için de üzerimize düşen bütün adımları atmaya hazırız."

"CHP KÜRT MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan da muhalefet partilerini ziyaretleri kapsamında bugün CHP'ye geldiklerini söyledi.

CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olarak çok köklü bir mirasa sahip olduğunu belirten Bakırhan, Türkiye'nin kuruluşunda Türkler, Kürtler ve diğer halkların oluşturdukları ittifakla büyük mücadeleler verildiğini kaydetti.

Bakırhan, "CHP sadece söz söyleyen, katkı sunan değil, geçmişiyle, deneyimiyle Kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynayabilir, oynayacağına eminiz." dedi.

Belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, "Türkiye demokrasisi bu kayyum belasından, lekesinden yasal düzenlemeler yapılarak kurtulur. Bu ülkeyi bu ayıptan hep birlikte umarım kurtarırız." diye konuştu.

"Türkiye hepimizindir. Türkiye'nin değerleri hepimizindir. Bütün değerleri bizim için anlamlı ve önemlidir." diyen Bakırhan, şunları kaydetti:

"Acısıyla, sevinciyle ortak bir tarihimiz, ortak bir geçmişimiz var. Ortak tarihi olanların da ortak sözü, ortak çözüm önerileri olur. Ortak aklı olur. Önümüzdeki dönem, başta muhalefet partileri olarak acısıyla, iyisiyle ortak bir tarihe ve geçmişe sahip olan başta CHP olmak üzere Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin diyalogla, müzakereyle çözülmesi için umarım iyi çalışmalar olur, bu zemini büyütürüz."