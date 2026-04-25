CHP Genel Başkanı Özel, CHP Belediye Başkanları Buluşması'nın kapanışında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Milletin elimize verdiği bayrağı tutuyoruz, asla bırakmayız. Bayrağı bırakırsak, millet o bayrağı bir daha bize emanet etmez. En zor dönemde verdi." dedi.

Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen CHP Belediye Başkanları Buluşması programının kapanışında yaptığı konuşmada, bugün gerçekleştirdikleri toplantıda belediye başkanlarının görüş ve önerilerini dinlediklerini söyledi.

Belediye başkanlarının öneri, talep ve fikirleriyle düzeltilmesini istedikleri aksaklıkların raporlaştırıldığını ve pazartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı ve Parti Meclisi'nde görüşüleceğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Ama çok daha keskin bir hukuki mücadele verilecek. Bunun yanında yeni büyük bir hukukçu heyetiyle yepyeni bir iş yapıyoruz. Bir sandığımız olacak. Hukukçular yazıp yazıp sandığa atacaklar. Sandık en geç 2028'in Haziran'ında açılacak. Ne zaman seçim sandığı açılacak, trollerin, haksız tutuklama isteyen savcıların, 200 üniversite öğrencisini vizesinden mahrum edenin ve iki bayramı içeride geçirtenin, bütün yaz onları Silivri'de aileleriyle perişan edenin, bugün 'Tutuklanmalarına gerek yoktu, tutuklayan yanlış yapmış' deniyor ya o tutuklamayı isteyen savcıya, o tutuklamayı veren hakime, o çocukları hedef gösteren trollere, o günden bugüne Ekrem başkan ya da tüm belediye başkanlarımız hakkında, partimiz hakkında yalandan tivitleri atanlara, akşam televizyonlarda o yalanları tartışanlar, paçavralara basıp hepimize iftira atanlara müjde ederim ki önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak.

Verilecek onlar savcılıklara, iki yıl kaldı maksimum. İki yılda hiçbirinizi ne zaman aşımı kurtarır, ne bir şey. Ama şuna güveniyorsunuzdur, 'Bunlar iyi insan, biz ettik, onlar etmez, bizi unuturlar.' Normal vatandaş, AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz. İyi olsun diye oy verdiniz. Yerel seçimde vazgeçtiniz, genel seçimde hep beraberiz. Ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz."

"Bayrağı taşıyacak güçte misiniz?' diye soruyor"

Özgür Özel, CHP olarak nerede olduklarını, nerede durduklarını ve bundan sonra nasıl duracaklarını bildiklerini ve CHP'li belediyelerin mücadeleden bir adım geri atmayacağını vurguladı.

Partide, Meclis'te, belediyelerde görevlerinin başında olduklarına işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Milletin elimize verdiği bayrağı tutuyoruz, asla bırakmayız. Bayrağı bırakırsak, millet o bayrağı bir daha bize emanet etmez. En zor dönemde verdi. Bu coğrafyanın kendisi belki de coğrafya kader ya sistemin tamamı devletin bütün yerleşik gelenekleri, genleri ve milletin ta kendisi, partimizi bir stres ve direnç testine tabi tutmaktadır. Öyle ya, '100 yıl önce kovdunuz düşmanı, kurtardınız ülkeyi, kurdunuz Cumhuriyeti ama üç çeyrek sonra verdiniz birinin eline, şimdi görev sırası yeniden sizde ama bir görelim sizi. Siz bu İran'a komşu, bu Suriye'ye komşu, bu Rusya'ya komşu, Kıbrıs'ın hakkını savunacak, Yunanistan'la kıta sahanlığı konusunda karşı karşıya olacak, NATO'nun en büyük ikinci ordusunu kumanda edecek ve her türlü zorluğa karşı dimdik ayakta duracak, elinde milletin verdiği büyük bayrağı taşıyacak güçte misiniz?' diye soruyor. Ekrem Başkan oradan bağırıyor, Mansur Başkan buradan sesleniyor, 'Biz o bayrağı taşıyacak güçteyiz.'"

CHP Genel Başkanı Özel, "Asla ve asla zora, baskıya teslim olmayız. Kötülükle geri adım atmayız. CHP'li belediye başkanları olarak milletin verdiği görevi nasıl alnımızın akıyla hep birlikte yapıyorsak en geç iki yıl sonra bu salondaki herkes ya daha önemli görevlerde ya da iktidar partisinin belediye başkanı olarak görevde olacak." ifadesini kullandı.

Programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da konuşma yaptı.