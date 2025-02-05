CHP Genel Başkanı Özel, Adıyaman'da "04.17 Belgesel Film Atölyesi"nin galasında konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin, depremden sonra ne yapacağına değil, depremden önce ne yapacağına karar verip derhal harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Adıyaman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "04.17 Belgesel Film Atölyesi"nin gala gösterimine katılan Özel, depremlerde yaşanan acının halen taze olduğunu söyledi.

Kentte çok zor deprem hikayeleri dinlediğini belirten Özel, "Tüm ailesini kaybetmiş, hukuk fakültesini kazandığı halde gidemeyen, ailesinden kalan yıkılmış evini yaptırmak için çalışmak zorunda kalan 21 yaşında gencecik bir kadının hikayesi. Bu yük nasıl taşınır? İnsan buna nasıl dayanabilir? Allah dayanma gücü versin. Ülkeye böyle acıları bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Böyle acıların, İstanbul ve Ege Bölgesi gibi birçok yerde tekrarlanmaya yakın olduğunu öne süren Özel, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin depremden sonra ne yapacağına değil, depremden önce ne yapacağına karar verip derhal harekete geçmesi gerekiyor. Aslında depremden sonraki 3-5 gün çok kritikti. Belgeseldeki annelerimiz o süreleri çok güzel anlattı. İyi değerlendirmedik ve kayıplar çok büyüdü. Kayıpları daha çok azaltacak şey depremden sonraki ilk günlerde değil, depremden önceki günlerde ne yaptığınız. Türkiye çok farklı bir ülke. Şehit annesine gidersiniz 'Ben yandım başka analar yanmasın' der. Soma'da eşini kaybedene gidersiniz, 'Biz yandık başka eşler yanmasın' der. Hendek'te babası paramparça olmuş çocuğun yanına varırsınız, 'Yüreğimiz parçalandı, başka çocukların yüreği parçalanmasın' der. Başkalarının bu acıları yaşamaması için hepimizin bunlardan ders alması gerekiyor."

Adıyamanlı depremzede kadınların hazırladığı belgeseli çok beğendiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Film 35-40 dakikalıktı. Çok profesyonel yapıtlar, çok iyi tasarlanmış, çok yüksek teknoloji kullanılmış belgeselleri hep izledik. Bu kadar kısa sürede, az sözle ve yaşanmışlıkları hem çok sade hem de bu kadar yoğun aktarabilen bir başka şey daha önce izlememiştim. Emek veren herkese teşekkür ederim. Dünyada en güçlü bağ, acıları üzerinden birbirlerine bağlı olan insanların bağıdır. Ben hem sahnede hem belgeselde hem de salonda birbirlerine acıları üzerinden sıkı sıkıya bağlanmış insanları gördüm. Duygularımı, düşündüklerimi ifade etmekte zorlandığım dakikalar içindeyim. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Bu arada, galaya katılan oyuncu Kerem Fırtına, programın yaklaşık 40 dakika geç başlamasına tepki göstererek salondan ayrıldı.

Galaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bölge milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.