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CHP'li Berhan Şimşek MYK üyeliğinden istifa etti

CHP'li Berhan Şimşek MYK üyeliğinden istifa etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki şikayet ve davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Şimşek, parti üyeliğinin ve altı ok inancının ömür boyu süreceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, hakkında yürütülen hukuki süreçler nedeniyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Şimşek, parti binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda 81 il ve çok sayıda ilçeyi ziyaret ederek örgütle bir araya geldiklerini belirtti. Konuşmasının sonunda parti içi tartışmalara ve hakkındaki iddialara değinen Şimşek, hukuki süreçlerin selameti açısından MYK görevinden ayrıldığını duyurdu.

Şimşek, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Değerli arkadaşlar, biraz önce de dile getirdim. Benim iradem üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesi vardır ve Genel Başkanlığın iradesi vardır. Madem ki ortaya böyle dökülmüş saçılmış bir durumumuz var, madem ki bir şikayet, bir davam var. Bu davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifade ediyorum. Parti üyeliğimi kağıt üzerinde değil, ben altı oku birileri gibi rozet olarak taşımam. Ben altı oku yüreğimle taşırım. Bu davalar sonuçlanana kadar, parti üyeliğim ölene kadar kaimdir ve devam eder, fakat Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu Sayın Genel Başkanımın şahsında, bütün MYK üyesi arkadaşlarımdan söylüyorum. Kafanızı eğmeyin; kardeşiniz diktir. Ben çok acılar gördüm. Merak etmeyin, öldürmeyen acılar güçlendirir."

Şimşek, istifasının sadece MYK üyeliğini kapsadığını, CHP üyeliğinin ve altı ok inancının ömrünün sonuna kadar süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Bu görüntü istifa getirdi

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