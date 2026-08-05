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CHP Eskişehir'den 'Kalmak sabredenlerin' mesajı

CHP Eskişehir'den 'Kalmak sabredenlerin' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, sosyal medya paylaşımında, "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, sosyal medya paylaşımında, "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) teşkilatlara yönelik yeni görevlendirmeleri kapsamında, CHP Eskişehir İl Başkanlığı görevine Volkan Enver Kılıç atanmıştı. Görevinin başında olan Başkan Kılıç, şahsi sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıç'ın makamından fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Kalmak sabredenlerin, gitmek korkakların işidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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