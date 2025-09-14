Haberler

CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik ve Kavga

CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik ve Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Esenyurt İlçe Kongresi sırasında partililer arasında çıkan gerginlik kavgaya dönüştü. Olayı polis ekipleri müdahale ederek ayırdı.

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı kongresinde partililer arasında gerginlik yaşandı. Partililerin kavgasını polis ayırdı.

CHP Esenyurt İlçe Kongresi, bugün saat 10.00'da Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Kongrede konuşma yapan bir parti delegesinin, "O meydanlara ve kayyuma karşı gelmeyip, il binasına gelmeyip, Gürsel Tekin'in resimlerini paylaşıp, Özgür Çelik'e karşı geldiniz' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında partililer arasında kavga çıktı. Kavgayı polis ekipleri ayırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler! Kapıyı açınca kıyamet kopmuş

Yasak aşkıyla basılan başkomiserin eşinden şok sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum

Özel'in cümlesi Gürsel Tekin'i küplere bindirdi: Yarından itibaren...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.