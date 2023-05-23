CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol: 'Apo'ya, terör örgütlerine af gelecek' iddiaları asılsız

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçimler sonrası yaptığı açıklamada 'Apo'ya, terör örgütlerine af gelecek' iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Erol ayrıca seçimlerde insanların umutsuzluğu, işsizlik gibi gerçek sorunların yerine terörle ilgili bilgi kirliliği yayıldığını belirtti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Efendim CHP iktidar olursa 'Apo'ya, terör örgütlerine af gelecek.' Eğer Apo ve terör örgütleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi Meclis'e gelirse o meclisi birbirine katar, o teklifi getirenin alnını karışlarız. Siz rahat olun ama kimin getireceğini de göreceksiniz. Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi AK Parti 2003 yılından 2016 yılına kadar üç defa getirdi, CHP reddetti" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde yeniden seçilen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ile birlikte Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında Elazığ Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Erol şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir seçimi yaşadık. 14 Mayıs'ta sandık başına gittiniz ve bu şehri temsil edecek yeni 5 milletvekili arkadaşımızı seçtiniz. Halkın iradesi bizim için önemlidir. Halkın iradesine saygı duymak bizim siyasi kültürümüzde ve anlayışımızda vardır. Yeniden AK Parti'den 3, MHP'den 1 milletvekili seçildi ve bana da yeniden Elazığ'ı temsil etme yetkisi verdiniz. Bu yetkiden dolayı hepinize teşekkür ederim.

"GENÇLER SİZE SÖZ VERİYORUZ. SİZLERİ ÖZGÜR BİR ÜLKEDE YAŞATACAĞIZ"

Önümüzde bir seçim daha var. 28 Mayıs günü tekrar sandığa gideceksiniz. Bu sefer ülkemizi ve devletimizi yönetecek cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Devleti yönetecek iradenin öncelikle bu ülkede adaleti sağlaması, hukuku getirmesi, yurttaşlarımızın yurttaşlık haklarının korunması lazım. Gençler size söz veriyoruz. Sizleri özgür bir ülkede yaşatacağız. Gelecek kaygısı yaşamayacaksınız. Sosyal medya paylaşımlarından korkmayacaksınız. Üniversiteyi bitirdiğinizde işe nasıl gireriz diye kaygılanmayacaksınız. Anneleriniz, babalarınız rızkından, nafakasından arttırarak sizleri üniversitede okuttuktan sonra onların dizinin dibinde oturup iş bulmanın mücadelesini vermeyeceksiniz. Devlet, herkese adil olacak ve devleti adil yöneteceğiz.

"SEÇİM DÖNEMİNDE İNSANLARIN ÇARESİZLİĞİ, UMUTSUZLUĞU, İŞ, AŞ, GEÇİM KAYGISI BİR TARAFA BIRAKILARAK TERÖRLE, İNSANLARIN İNANÇLARIYLA İLGİLİ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ YAYILARAK BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLDÜ"

Her seçim döneminde bu ülkede konuşulan konular var. Bu seçim döneminde insanların çaresizliği, umutsuzluğu, iş, aş, geçim kaygısı bir tarafa bırakılarak terörle, insanların inançlarıyla ilgili bir bilgi kirliliği yayılarak bir kampanya yürütüldü. Sizin ne inancınızı ne de güveninizi ne bu ülkenin değerlerini ne devletimizin liyakatini ne vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ne bayrağımızın özgürce dalgalanmasıyla ilgili en ufak bir suistimal yaratmayız, taviz vermeyiz. Siz konuşulan yalan dolanlara inanmayın.

"EĞER APO VE TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLGİLİ BİR KANUN DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİRSE O MECLİSİ BİRBİRİNE KATAR, O TEKLİFİ GETİRENİN ALNINI KARIŞLARIZ"

Bir başka konu ne? Efendim CHP iktidar olursa 'Apo'ya, terör örgütlerine af gelecek.' Aranızda 28. Dönem olarak parlamentoda görev yapacak Zeynel Emre ve ben varım. Elazığ'dan Gazi Caddesi'nden hem Elazığ'a hem Türkiye'ye haykırıyoruz; eğer Apo ve terör örgütleriyle ilgili bir kanun düzenlemesi Meclis'e gelirse hiç merak etmeyin o meclisi birbirine katar, o teklifi getirenin alnını karışlarız. Siz rahat olun ama kimin getireceğini de göreceksiniz. Terör örgütleriyle ilgili düzenlemeyi AK Parti 2003 yılından 2016 yılına kadar üç defa getirdi, CHP reddetti. Sevgili Elazığlılar, bize inanın, güvenin. Bunların yalanlarına dolanlarına bakmayın. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız canlı yayındaydı. 'Kandil'de Kılıçdaroğlu'nun düzenlendiği video montajmış'. İşte her şeyleri yalan dolan. Kendi ağzıyla itiraf etti. Bu ülkeyi 2002 yılına kadar yönetenler, 1999 yılında Abdullah Öcalan'ı getirdiler. Başbakan Ecevit'ti, Başbakan yardımcısı da Devlet Bahçeli'ydi. Apo'yu yargıladılar, cezaevine attılar. 2002 yılına kadar terörü sıfırladılar. Ama 2002 yılından günümüze kadar yanlış terör politikalarından kaynaklı terör yine kendisini Türkiye'de var etti. Terör bunların döneminde canlandı. Ecevit ve Bahçeli'nin yönettiği dönemde terör var mıydı? Apo'yu bile yargıladılar.

"GAFFAR OKAN'I ŞEHİT EDENLER MECLİS'TELER. ONLARA NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR, ONLARA NEDEN İSYAN ETMİYORSUNUZ"

PKK, IŞİD YPG, FETÖ bu ülke için ne kadar tehditse, Gaffar Okan'ı şehit eden Hizbullah da o kadar tehlikelidir. Ne yazık ki Gaffar Okan'ı şehit edenler Meclis'teler. Onlara neden sesiniz çıkmıyor, onlara neden isyan etmiyorsunuz? Gaffar Okan mezarında rahat uyuyacak mı? Ama biz mücadele edeceğiz çünkü CHP, Atatürk'ün partisidir, devletin partisidir. Bu anlamda da biz devletimize de Meclis'imize de sahip çıkacağız. 28 Mayıs'ta sandık başına gideceksiniz bu bölgenin evladı, bu bölgenin ekmeğini yemiş, bu bölgenin suyunu içmiş, ticaret lisesini birincilikle bitirmiş Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığında destek verin. Bu memleketten bir cumhurbaşkanımız olsun. AK parti bu şehre bir bakanlık bile vermedi, çantada keklik gördü. Şimdi sandığa gidin bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'na oy verin bu şehirde hem bir bakan olsun hem de bir cumhurbaşkanı olsun."