CHP Denizli Milletvekili Adayı Sema Silkin Ün'den iddialı çıkış: Bu kente altın çağını yaşatacağız

CHP Denizli Milletvekili Adayı Sema Silkin Ün, Denizli ekonomisine can verecek projelerinin hazır olduğunu söyledi. Sokak sokak vatandaşları ziyaret ettiğini belirten Ün, "Denizli'nin önündeki engeller bir bir kalkacak, devlet yatırımlarını artıracak, Denizli'ye altın çağını yaşatacağız. Bir şehir kısa zamanda nasıl ayağa kaldırılır herkes görecek." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Adayı Sema Silkin Ün, şehirdeki herkesin ihmalden şikayetçi olduğunu, kendisine aktarılan sorunların hızla çözümü için Meclis'te aktif bir vekil olarak hiç durmadan çalışacağını söyledi.

"DENİZLİ HALKI DEĞİŞİM İSTİYOR"

Denizli'nin ülkeye sağladığı katma değere bakıldığında çok az yatırım aldığına dikkat çeken Ün, "Denizli halkı değişim istiyor. İş adamından gencine, çiftçisinden ev kadınına konuştuğum binlerce insan siyasilerin oy istemek dışında semtlerine bir daha uğramadığını söylüyor. Denizli'deki hayırsever insanlarımız müteşebbis ruhla toplum için yapılması gereken ne varsa eğitim yatırımları başta olmak üzere birçok alanda hizmeti kendi öz kaynakları ile hayata geçirmeye çalışıyor. İhracat anlamında Türkiye'den önce Avrupa Birliği'ne giren, ülkemize ciddi döviz girdisi sağlayan Denizli'nin daha fazla devlet yatırım alması, işçisinden çiftçisine herkesin refah içinde yaşayacağı bir il haline gelmesi için çok çalışacağım" dedi.

"EKONOMİ KURMAYLARIMIZ DENİZLİ İÇİN HAZIR"

Kendisinin Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı da yaptığını hatırlatan Ün, Denizli ekonomisine can verecek projelerinin hazır olduğunu söyledi. Ün, "Biz, bu şehrin ihracatta uluslararası piyasalarda nasıl yeni pazarlar bulabilir, bürokraside çok kritik ve noktasal dokunuşlarla başarılı olabilir bütün planlarımızı yaptık, halkımıza aktardık. Bazı patikalar otobana nasıl dönüştürülebilir bunu çok iyi biliyoruz. Bunları devletin en zirvesinde yakından görmüş kimseleriz. Partimizin ekonomi kurmayları Serkan Özcan ve Denizlili Kerim Rota, DEİK ve TİM'de uzun yıllar üst düzey görevler yapmış İletişim Başkanımız Mustafa Mente Denizli'ye özel kapsamlı ve nitelikli çalışmalara imza atacaklar. Denizli halkı kısa bir süre içinde değişimi hissedecek" ifadelerini kullandı.

"DENİZLİ'NİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER BİR BİR KALKACAK"

Bölge halkına "Denizli hak ettiğini alacak" sözü verdiğini, bunun asla söylemde kalmayacağını kısa zamanda göstereceğini kaydeden Silkin Ün şöyle devam etti: "Denizli, her zaman elinde avucunda ne varsa verdi. Şimdi verdiklerinden kat be kat fazlasını alma vakti. 15 Mayıs sabahı bunun miladı olacak. Bir şehir kısa zamanda nasıl ayağa kaldırılır, Türkiye'nin gözdesi haline gelir kısa zamanda herkes görecek. Denizli'nin önündeki engeller bir bir kalkacak. Hemşehrilerimiz iki gün daha sabretsinler, Denizli'ye en uzun bahar geliyor, Denizli'nin hakkını Meclis'te söke söke alacağız."