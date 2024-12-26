CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara milletvekili Nedim Yamalı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat rozet takmasıyla AK Parti'ye geçti. CHP listesinden milletvekili seçilen Yamalı'nın istifa kararı sonrası Gelecek Partisi'nde milletvekili sayısı 9'a düştü, 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

"BİİZM CHP'YE KATKIMIZ BÜYÜKTÜ"

AK Parti'ye geçişinden sonra Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sorularını cevaplayan Yamalı, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "CHP sayemizde Rize ve Düzce'de vekil çıkardı." diyen Nedim Yamalı, "Biz CHP sayesinde seçilmedik. Bunu söyleyenler matematik bilmiyor. CHP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüzde 2-3 oy alıyordu. Bizim sayemizde bu oran yüzde 8'e çıktı. Muhafazakâr illerde CHP oy alamıyordu; bizim sayemizde oy aldı. CHP'nin oyu yüzde 21'den yüzde 25'e yükseldi. Bizim CHP'ye katkımız büyüktü. Ancak burada en büyük yanlışlık, bize sadece sayı olarak bakılmasıdır. Halbuki bizler, CHP ile milletin geniş kesimlerini buluşturduk. Bu karşılıklı bir faydaydı. 'CHP sayesinde seçildiniz' demek doğru değil 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı" ifadelerine yer verdi.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Gelecek Partisi'nden neden istifa ettiniz?" sorusuna da yanıt veren Yamalı, "Yeni bir parti kurduk; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partiler olarak seçimlere girdik. Ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Artık ısrarcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Cumhurbaşkanımız, mazlumların yanında duran bir liderdir. Suriye'de yaşananlar, Rusya'da olanlar ortada. Güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Seçmen bize vizevermedi" dedi.

"YENİ KATILIMLAR OLACAKTIR"

Açıklamalarının devamında önümüzdeki günlerde AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini ifade eden Yamalı, "AK Parti'ye kongreye kadar yeni katılımlar olacağını söyleyebilirim. Farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılımlar olacaktır. Bu parti bizim partimiz. Yıllarca bu partiye hizmet ettik, aynı dava ve aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Dolayısıyla büyük bir memnuniyetle karşılandık. Dostlarımız sağ olsun, bizleri hoş karşıladılar" şeklinde konuştu.