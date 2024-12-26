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CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

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Gelecek Parti'den istifa ettikten sonra AK Parti saflarına geçen Ankara milletvekili Nedim Yamalı, "Biz CHP sayesinde seçilmedik. Bunu söyleyenler matematik bilmiyor. CHP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüzde 2-3 oy alıyordu. Bizim sayemizde bu oran yüzde 8'e çıktı. CHP 50 yıl sonra Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı" dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Ankara milletvekili Nedim Yamalı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat rozet takmasıyla AK Parti'ye geçti. CHP listesinden milletvekili seçilen Yamalı'nın istifa kararı sonrası Gelecek Partisi'nde milletvekili sayısı 9'a düştü, 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu 19'a düşerken, grup kurma çoğunluğunu kaybetti.

"BİİZM CHP'YE KATKIMIZ BÜYÜKTÜ"

AK Parti'ye geçişinden sonra Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın sorularını cevaplayan Yamalı, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "CHP sayemizde Rize ve Düzce'de vekil çıkardı." diyen Nedim Yamalı, "Biz CHP sayesinde seçilmedik. Bunu söyleyenler matematik bilmiyor. CHP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüzde 2-3 oy alıyordu. Bizim sayemizde bu oran yüzde 8'e çıktı. Muhafazakâr illerde CHP oy alamıyordu; bizim sayemizde oy aldı. CHP'nin oyu yüzde 21'den yüzde 25'e yükseldi. Bizim CHP'ye katkımız büyüktü. Ancak burada en büyük yanlışlık, bize sadece sayı olarak bakılmasıdır. Halbuki bizler, CHP ile milletin geniş kesimlerini buluşturduk. Bu karşılıklı bir faydaydı. 'CHP sayesinde seçildiniz' demek doğru değil 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce'de bizim sayemizde vekil çıkardı" ifadelerine yer verdi.

CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

NEDEN İSTİFA ETTİ?

"Gelecek Partisi'nden neden istifa ettiniz?" sorusuna da yanıt veren Yamalı, "Yeni bir parti kurduk; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partiler olarak seçimlere girdik. Ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Artık ısrarcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Cumhurbaşkanımız, mazlumların yanında duran bir liderdir. Suriye'de yaşananlar, Rusya'da olanlar ortada. Güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Seçmen bize vizevermedi" dedi.

CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler

"YENİ KATILIMLAR OLACAKTIR"

Açıklamalarının devamında önümüzdeki günlerde AK Parti'ye yeni katılımlar olabileceğini ifade eden Yamalı, "AK Parti'ye kongreye kadar yeni katılımlar olacağını söyleyebilirim. Farklı siyasi partilerden AK Parti'ye katılımlar olacaktır. Bu parti bizim partimiz. Yıllarca bu partiye hizmet ettik, aynı dava ve aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Dolayısıyla büyük bir memnuniyetle karşılandık. Dostlarımız sağ olsun, bizleri hoş karşıladılar" şeklinde konuştu.

CHP'den seçilip AK Parti'ye geçen Nedim Yamalı'dan Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek sözler
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

eserin le gurur duy sayende kapıcıı olamayacak insanlar millet vekili oldu kendini değilde sana oy vereni dinleseydin o kadar vekili boşa vermezdin odun

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Haber YorumlarıMGk:

Bir parti düşünün umut olduğu için değil tepki için oy alıyor ve bunu kendi oyu sanıyor.. Chp'nin bu ülke de ki saf kemalist oyu yüzde 7 ya da 8'dir öyle olmasaydı seçim zamanı dindar ülkücü kürtçü değil saf kemalist adaylarla seçime girerlerdi

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Haber Yorumlarımehmet istek:

çapsızlar böyle başkan yaparsanız olacağı budur, zaten akp li değilmiydi bunlar hep kurgulanmış tekrar akp ye geçiyorlar , karaktersiz denir sen ailenin yüzüne nasıl bakacaksın zaten yüz yokda akp l olupta yüzü olan varmı

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

CHP MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR ESEDE YAPILAN SON BUNLARADA UYGULANMALI

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Kılıçdaroğlu sayesinde vekil bile olamayacaklar meclise girdi. İki yıl dolunca hemen erken emekli hakları olacak. Ne güzel memleket , vatandaşın vergileri vekillerin emekli maaşlarına vb masraflara ...

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Haber YorumlarıBuğra Er:

Soy ismine yakısır sekilde kişilikte

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