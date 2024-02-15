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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar

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CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili zehir zemberek ifadeler kullandı. "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." yanıtını verdi.

GÜRSEL TEKİN'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Gürsel Tekin Habertürk canlı yayınında CHP ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski partisine sert eleştiriler yönelten Gürsel Tekin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kızdıracak sözler sarf etti.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlarGürsel Tekin

"ÇÜRÜMÜŞ ADAMLARA NE DESTEK OLACAĞIM"

Gürsel Tekin, program sunucusunun, "İstanbul'da mevcut İBB Başkanına destek olacak mısınız?" sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. Tekin, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." dedi.

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Bunlar değişimci değil çürümüş adamlarİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Gürsel Tekin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Benim niçin, neden istifa ettiğimi sayın genel başkan da çok iyi biliyor. Bazı şeyler söylenmez, zamanı gelince söylenir. 40 yıl çocukluğumdan itibaren bu partiye dava uğruna mücadele etmişim. 15 gün o istifa mektubunu yaşarken hangi ıstırabı çektiğinde ben bilirim. CHP barajın altında kaldığında gözyaşı döken benim. Kadıköy teşkilatındaki eski dostlarımız, ilçe başkanlarımız hepsi bilir, Türkiye coğrafyasında farklı siyasi partilerin tamamı beni arayarak ne kadar haklı olduğumu söylediler.

"BU DEĞİŞİM FALAN DEĞİL"

Bu sadece CHP'de yaşanan sorun değil. Akraba, kabile, yakın ilişkiler, arkadaşlık, dostluk üzerine siyaseti inşa etmeyi çalışırsanız siyaseti çürütürsünüz. Ankara'da tayinli atamalardan vazgeçin. Sayın Özel arayacaktır, elbette abi kardeşlik çerçevesinde birbirimize söyleyecek sözlerimiz vardır. Onlar değişimci, biz geri kalmışçı gibi tasnifler, tarifler beni üzüyor. Ben o arkadaşlarımın sicilini biliyorum, onlar da benim sicilimi bilirler. Bu değişim falan değil. Daha fazla damarına basmayın.

Tabii ki kolay bir karar değildir. Ne kadar zorlandığımı bir ben bir de eşim bilir. Arkadaşlarım ve çevremdeki dostlarım bilir. Kararın arka planında sıradan bir belediye başkanlık meselesinin olmadığını bilmenizi istiyorum. 8 yıl CHP Genel Merkezi'nde, sahada, sokakta sosyolojik çalışma yapan tek kişiyim.

"DAHA FAZLA ZARAR GELMEMESİ İÇİN YUTKUNARAK KONUŞUYORUM"

Bunların hiçbir tanesi CHP'nin haber sitesinde yok. 3 yıl önce CHP'de genel merkeze yakın bir televizyonda söylediğim bir cümleden dolayı, dedim ki '2018 yılındaki seçimde 11 bin 800 sandıkta sıfır oy almışız, ey Ankara'da oturanlar çıkarın kravatlarınızı, Anadolu'yu dolaşalım'. Söylediğim kelime bu. Bana televizyona çıkma yasağı koydular. Sandıklarda, üyelerde sorun var dedim. Bunları kapalı toplantılarda zaman zaman televizyonlarda eleştirisini yapan siyasetçiyim. Benim partim, bugün istifa etmiş olsam da, daha fazla zarar gelmemesi için yutkunarak konuşuyorum."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

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