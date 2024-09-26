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CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği takdirde CHP'den istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Yavaş, "Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey" dedi. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin de konuşan Yavaş, "Çok rahatsızım. Ben tek kelime etmiyorum bu konuda" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa edecek iddialarıyla 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' tartışmalarına yönelik Sözcü'den Aytunç Erkin'e yeni açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK"

CHP'den cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği takdirde istifa edeceği iddialarına yanıt veren Yavaş, "Herkes her şeyi deneyecek. İçeriden dışarıdan yapacaklar. Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey. Hayır. Bize halk görev verdi, partimiz aday gösterdi, benim görevim Türkiye'ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu. Ki onlar oy versinler" ifadelerine yer verdi.

CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

ADAYLI TARTIŞMALARI

Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaştırılan Yavaş, konuya ilişkin olarak da "Bu tartışmalarla ilgili çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor. Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım. Bunların önüne geçmeye hakkımız yok. Ben tek kelime etmiyorum bu konuda" ifadelerini kullandı.

"KİM ÖLE KİM KALA"

Zamanı gelince bu meselelerin konuşulacağını belirten Yavaş, "Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş Mansur Yavaş Politika Güncel

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